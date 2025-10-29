News

Aviaria, Lollobrigida: “Al lavoro con ministero della Salute per trovare fondi anche per prevenzione”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Per il contrasto all'aviaria "stiamo lavorando con il ministero della Salute sul contrasto all'epizooziasi che colpisce gli animali e di conseguenza le attività produttive, cercheremo di rispondere al settore per garantirgli resilienza". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, rispondendo a una delle richieste dell'associazione degli allevatori di carni bianche al governo, a margine dell'assemblea di Unaitalia.  "Occorre che il ministero della Salute sia in condizione di attuare misure di profilassi idonee a contrastare il problema non solo con l'epifenomeno già in evidenza – ha spiegato intervenendo dal palco – ma anche nella fase preliminare e quindi trovare le risorse per andare incontro al settore nella fase di chiusura preventiva che, in alcuni casi, deve e può essere attuata con fondi non eccessivi. Io ritengo che questa misura sia attuabile e non vada messa in conto agli imprenditori del settore ma va caricata sul sistema nel suo complesso nel contrasto a criticità di questa natura" ha concluso Lollobrigida.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sanremo, tra volti nuovi e nomi già noti:...

Unicredit, con Csv Napoli investe oltre 50mila euro...

L’Aquila, al via riqualificazione energetica illuminazione pubblica ed...

Halloween, ultimi giorni di paura e divertimento a...

Brasile, maxi blitz anti narcos a Rio de...

Nave da crociera dimentica 80enne sull’isola: trovata morta

Prevenzione cancro seno, Patarnello (AstraZeneca): “Poliziotte modello positivo”

Cancro al seno, Molteni: “Polizia di Stato esempio...

Incidente Roma, eseguita l’autopsia sulla vittima. Migliora l’amica...

Alcaraz eliminato, Bertolucci ‘sfotte’… Vespa: “Ha giocato come...