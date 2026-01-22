News

Australian Open, oggi Sinner-Duckworth – Diretta

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Il tennista azzurro, nella quinta giornata dello Slam di Melbourne, sfida oggi, giovedì 22 gennaio, l’australiano James Duckworth – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e del 2025. Sinner, all’esordio, ha superato il primo turno con il francese Hugo Gaston, ritiratosi per un problema fisico dopo aver perso i primi due set, mentre Duckworth ha battuto il croato Dino Prizmic. 

In caso di vittoria Sinner sfiderà, nel prossimo turno, il vincente di Spizzirri-Wu. 

 

