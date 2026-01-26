News

Australian Open, oggi Musetti-Fritz – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro affronta Taylor Fritz – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Musetti, nei turni precedenti del torneo, ha battuto Raphael Collignon, Lorenoz Sonego e Tomas Machac. Fritz invece ha eliminato Valentin Royer, Vit Kopriva e Stan Wawrinka. 

In caso di passaggio del turno, Musetti sfiderà Novak Djokovic nei quarti di finale, che si è già qualificato grazie al ritiro di Mensik. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

La dieta dal passato per aiutare il cuore...

Minneapolis, Pretti ucciso dagli agenti: i video e...

Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica...

Bartesaghi tocca di mano, arbitro assegna rigore: proteste...

Bagni ghiacciati, partite a Fifa e passeggiate: la...

Gabbia spinge Malen, Gasperini chiede rigore: episodio arbitrale...

Napoli, Conte contro il Var: “Errori difficili da...

“Spacchiamo il vetro”, agenti Ice minacciano i giornalisti...

Serie A, oggi Roma-Milan – Diretta

Punizione sotto l’incrocio, ma arbitro non ‘vede’ il...