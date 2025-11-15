News

Attraversa carreggiata sulla provinciale, 27enne travolto e ucciso da camion

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un giovane di 27 anni è morto investito da un camion ieri sera sulla strada provinciale 231 nei pressi di Corato, in provincia di Bari, mentre stava attraversando la carreggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia locale.  

La giovane vittima è di Corato come l’autista del mezzo che si è fermato per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione nord.  

cronaca

