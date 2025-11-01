News

Attacco con coltello in treno, diversi feriti e due arresti nel Regno Unito

by Adnkronos
(Adnkronos) – Due persone sono state arrestate dopo un attacco con il coltello in un treno nel Cambridgeshire nel Regno Unito. La polizia britannica riferisce di "diverse persone" state accoltellate. "Stiamo attualmente rispondendo a un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate" e portate in ospedale, ha dichiarato la Polizia dei Trasporti britannica su X, aggiungendo che "due persone sono state arrestate". Agenti armati sono sulla scena dell'incidente, riferisce la polizia del Cambridgeshire secondo SkyNews. "Siamo stati chiamati alle 19.39 (ora locale) con segnalazioni che più persone erano state accoltellate su un treno. Agenti armati sono intervenuti e il treno è stato fermato a Huntingdon, dove due uomini sono stati arrestati". La compagnia ferroviaria London North Eastern Railway (Lner) ha intanto dichiarato che tutte le sue linee ferroviarie sono state chiuse mentre i servizi di emergenza si occupavano dell'incidente alla stazione di Huntingdon. Lner, che gestisce i servizi ferroviari lungo l'Inghilterra orientale e la Scozia, ha esortato i passeggeri a non viaggiare, avvertendo di "gravi disagi". 
