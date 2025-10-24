News

Atp Vienna, Musetti supera Moutet e vola in semifinale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti avanza in semifinale al torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.736.875 euro). Il 23enne toscano, numero 8 del mondo e 4 del seeding, supera il 26enne francese Corentin Moutet, numero 36 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 41 minuti. Musetti affronterà domani il 28enne tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, già affrontato in 4 occasioni, con l'azzurro che conduce 3-1 nei confronti diretti.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Dazi, Canada ritira spot con Reagan dopo ira...

Colombia, Trump impone sanzioni al presidente Petro

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 24 ottobre

Roma, tensione al corteo Pro Pal: idranti sui...

Prodi: “Alternativa al governo è scarsa, non ha...

MotoGp, in Malesia si corre gara Sprint: orario...

Ue, Draghi: “Sotto attacco principi su cui si...

Roma, investita dal treno a Colle Mattia: morta...

Omicidio Luciana Ronchi, ex resta in carcere. Gip:...

Vaccini, igienista Calabrò: “Anti-Rsv investimento di salute pubblica...