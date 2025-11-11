News

Atp Finals, Musetti batte De Minaur: “In passato non avrei mai fatto una partita così”. E scherza su Alcaraz

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Forse la gente si scorda che siamo esseri umani. Ho 23 anni, non è sempre facile performare al top, ma quest’anno ho fatto un salto di qualità. Sono sicuro che negli anni passati una partita del genere non l’avrei fatta”. Lorenzo Musetti esulta e sorride dopo il successo alle Atp Finals contro Alex De Minaur. La vittoria di oggi contro l’australiano permette all’azzurro di sperare ancora nella qualificazione alle semifinali: “Senza il vostro aiuto non sarei mai riuscito a vincere questa partita. La stanchezza, soprattutto a metà match, si è fatta sentire tanto. Le gambe non si muovevano più come all’inizio, sono riuscito a trovare le ultime energie rimaste. Gli ultimi 2 mesi sono stati molto impegnativi, sono molto contento e sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo, per me e per il mio team.  

In chiusura, Musetti commenta così il prossimo decisivo impegno contro Alcaraz: “Un match facile…”. 

