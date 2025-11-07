News

Atp Atene, Musetti in finale con Djokovic: si giocherà titolo e Atp Finals

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic nella finale del torneo Atp di Atene. L’azzurro, numero 8 del mondo, contro il serbo, numero 5 e ‘padrone’ di casa del torneo greco, si giocherà il titolo e anche l’accesso diretto alle Atp Finals di Torino.  

Il carrarino in semifinale ha avuto la meglio sullo statunitense Sebastian Korda, n.52 Atp, in due tre con il punteggio di 6-0, 5-7, 7-5 in due ore e 20′ conquistando un posto nella sua decima finale in carriera.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano, incendio in un palazzo di 7 piani:...

Musetti in finale Atp Atene contro Djokovic, Finals...

Le nomination ai Grammy Awards 2026, Kendrick Lamar...

Meloni irritata per aumento stipendio Brunetta: “Scelta inopportuna”

Sinner ringrazia Torino con… un errore, ma poi...

Trump accoglie Orban alla Casa Bianca: “Incontro con...

Roma inaugurata nuova palestra al Municipio I, Bonaccorsi:...

Meloni riceve Abu Mazen: “Consolidare cessate fuoco e...

Geolier, fuori il nuovo singolo ‘Fotografia’

Pavia, il Riesame annulla i sequestri per Venditti...