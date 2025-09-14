News

Atalanta-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos 0 comment

L'Atalanta torna in campo in Serie A. I bergamaschi affrontano oggi, domenica 14 settembre, il Lecce al Gewiss Stadium di Bergamo nella terza giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce da due deludenti pareggi nelle prime due partite della stagione, il primo in casa contro il Pisa e il secondo in trasferta con il Parma, entrambi arrivati con il punteggio di 1-1. Quella di Di Francesco invece ha pareggiato 0-0 all'esordio contro il Genoa a Marassi per poi perdere in casa 2-0 contro il Milan di Allegri.  La sfida tra Atalanta e Lecce è in programma oggi, domenica 14 settembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Juric  
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco  Atalanta-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  —[email protected] (Web Info)

