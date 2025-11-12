Ascolti tv, ‘La Notte nel cuore’ vince la prima serata e ‘Sanremo Giovani’ debutta con il 6%

(Adnkronos) – La serie turca ‘La Notte nel Cuore’, in onda ieri su Canale 5, ha vinto la sfida del prime time con 2.369.000 spettatori, raggiungendo il 14,9% di share. Secondo posto per Rai1 con ‘La ragazza del mare’ che ha interessato 1.950.000 spettatori, pari al 12,3% share mentre il match di Atp Finals – Musetti-De Minaur su Rai2 ha intrattenuto 1.693.000 spettatori pari al 9% di share. Sempre su Rai2, da segnalare, in seconda serata, il debutto su Rai2 di ‘Sanremo Giovani’ con Gianluca Gazzoli. La prima puntata ha registrato 492.000 spettatori con il 6,1% di share (contro i 527.000 telespettatori e il 3,7% di share dell’anno scorso).

Tornando alla prima serata, la classifica continua La7 con ‘DiMartedì’ con 1.431.000 spettatori (8,9% share) e Italia 1 che con ‘Le Iene’ ha raccolto 1.338.000 spettatori (11,4% share). A seguire: Rai3 con ‘Amore Criminale’ (670.000 spettatori, 3,7% share); Tv8 con ‘X Factor’ (588.000 spettatori, 4,1% share); Rete 4 con ‘È Sempre Cartabianca’ (512.000 spettatori, 4% share) e Nove con ‘Only Fun – Comico Show’ (416.000 spettatori, 2,5% share).

In access prime time Canale 5 continua la sua corsa con ‘La Ruota della Fortuna’ che ha interessato 5.502.000 spettatori pari al 25,8% di share mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha interessato 4.613.000 spettatori (21,5% share).

