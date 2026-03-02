News

Ascolti tv, il film su Battiato vince prima serata con 18,8% di share

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
‘Franco Battiato – Il lungo viaggio’ ha vinto la prima serata di ieri, 1 marzo, con il 18,8% di share. Il film tv, in onda su Rai1, con Dario Aita nei panni del grande cantautore siciliano ha incollato allo schermo 2.961.000 telespettatori. A seguire, ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ su Canale 5 che ha totalizzato 1.781.000 telespettatori e il 14,3%. Su Italia 1 ‘Le Iene’ hanno conquistato 1.237.000 telespettatori e il 9,6%. Sul Nove ‘Che tempo che fa’ è stato visto da 1.610.000 telespettatori, pari al 9%. 

Su Rete 4 ‘Fuori dal Coro’ ha segnato 663.000 telespettatori e il 5,2%. Su Rai3 ‘Presadiretta’ ha ottenuto 842.000 telespettatori e il 4,7%. Poco sotto con il 4,6% c’è ‘Una commedia pericolosa’, in onda su Rai2, che ha intrattenuto 811.000 telespettatori. Infine, su La7 ‘Il caso Epstein – Il racconto continua’ ha raggiunto 573.000 telespettatori e il 3,7%, mentre su Tv8 ‘I mercenari – The Expendables’ è stato visto da 297.000 telespettatori, pari all’1,7%. 

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.923.000 telespettatori e il 24,4%, mentre su Rai1 ‘Dietrofestival’ ha totalizzato 4.452.000 telespettatori, pari al 22%. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, nuovi attacchi contro i Pasdaran a Teheran:...

Italiani bloccati a Dubai e nel Golfo, cosa...

Pisa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Conti pubblici, nel 2025 deficit scende al 3,1%....

Brignone, stagione finita: “Mi prendo una pausa, corpo...

Gyala, deep-tech 100% italiana raccoglie 4 mln euro

Tram deragliato a Milano, conducente indagato per disastro...

Indian Wells, stanotte sorteggio: orario, possibili avversari Sinner...

Sanremo in chiave ‘green’, i look dei Big...

Ora legale in Italia, quando arriva e come...