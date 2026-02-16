News

Ascolti tv, ‘Cuori 3’ su Rai1 vince il prime time con il 17,7% di share

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘Cuori 3’, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, che ha totalizzato 2.968.000 telespettatori e il 17,7% di share. Secondo gradino del podio per Rai2 con Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il pattinaggio artistico, infatti, è stato seguito da 2.073.000 telespettatori raggiungendo uno share dell’11,7%. Terzo posto per ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ condotto da Gerry Scotti che su Canale 5 ha interessato 1.682.000 telespettatori (share del 13,6%). 

Fuori dal podio sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ ha interessato 1.506.000 telespettatori raggiungendo uno share dell’8,4% mentre su Italia1 ‘Le Iene’ hanno raggiunto 1.223.000 telespettatori (share del 9,9%). Su Rai3 ‘Presadiretta’ è stata vista da 781.000 telespettatori (share del 4,l4%) mentre su Retequattro il programma ‘Fuori dal Coro’ è stato seguito da 618.000 telespettatori pari al 4,8%. Su La7 ‘Surviving – Il caso Epstein’ ha ottenuto 389.000 telespettatori e il 2,3% share e, su Tv8, ‘Infinite Storm’ ha realizzato 245.000 telespettatori e l’1,4% di share.  

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia della Rai ‘Affari Tuoi’ ha intercettato 4.569.000 telespettatori pari al 22,8% mentre su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.342.000 telespettatori (share del 21,7%).  

Da segnalare, poi, che nel pomeriggio su Canale5 ‘Amici’ è stato visto da 2.748.000 telespettatori pari al 19,6% mentre su Rai1 ‘Domenica In’ è stata seguita da 1.920.000 telespettatori (share del 14,1%). Ancora su Canale 5 ‘Verissimo’ ha ottenuto 2.111.000 telespettatori (share del 18,6%) mentre su Rai1 ‘Da Noi… a Ruota Libera’ ha registrato 1.674.000 telespettatori e il 13.3% di share. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Asma non controllato, triplice terapia migliora funzione polmonare...

Teheran, lo spy thriller che racconta la guerra...

Tumori, nelle Marche 11mila casi l’anno, Aiom ‘ogni...

Sostenibilità, da carbon footprint a comitato Esg: report...

Milano Cortina, Brignone: “Nello sci sana rivalità, spero...

Maya Hawke si è sposata, alla cerimonia i...

La madre di Navalny chiede giustizia: “Sapevamo che...

Tatuaggi pericolosi? L’effetto sul sistema immunitario e i...

Dana Eden, produttrice serie Teheran trovata morta in...

Incidente A1, camion invade carreggiata: tratto chiuso e...