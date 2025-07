Ascolti tv 29 luglio, Temptation Island segna record storico con 30,2% di share

(Adnkronos) –

Temptation Island ha vinto la prima serata di ieri, 29 luglio, con il 30,2% di share. Il viaggio nei sentimenti di Canale 5 ha tenuto incollati allo schermo 4.199.000 telespettatori. Su Rai 1 il film 'Assaporando Parigi' ha intrattenuto 1.612.000 telespettatori, pari al 10,5% di share. Su Italia 1 'Brick Mansions' ha conquistato 871.000 telespettatori e il 5,5 % di share. Su La7 'In Onda Prima Serata' ha segnato 742.000 telespettatori e il 4,7 % di share. Su Rai 2 'Delitti in Paradiso' ha raggiunto 560.000 telespettatori, pari al 4,6 % di share. Di poco sotto con il 4,2% di share c'è 'Kilimangiaro On the Road', in onda su Rai 3, che è stato visto da 653.000 telespettatori. Su Rete 4 'Dead for a Dollar' ha totalizzato 421.000 telespettatori e il 2,9 % di share. Su Tv8 '2012' ha ottenuto 359.000 telespettatori e il 2,7 % di share. Infine, sul Nove 'Freddie Mercury – The Tribute' ha raggiunto 366.000 telespettatori e il 2,3 % di share. Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 4.364.000 spettatori pari al 26,4% di share, mentre su Rai1 'Techetechetè' 2.894.000 telespettatori e il 17,4% di share. —[email protected] (Web Info)