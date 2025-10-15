News

Argentina batte 6-0 Portorico in amichevole, doppietta di Lautaro

by Adnkronos
(Adnkronos) – Facile successo dei campioni del mondo in carica dell'Argentina che travolgono Portorico 6-0 in un match amichevole giocato a Fort Lauderdale in Florida. Doppiette per Mac Allister, a segno al 14' e al 36' e Lautaro Martinez in gol al 79' e all'84'. In rete anche Montiel al 23' e autogol di Echevarria al 64'. Il capitano dell'albiceleste Lionel Messi è stato in campo per tutti i 90', regalando sprazzi di classe e due assist.  
