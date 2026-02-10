Anderson e Greenwood contro il documentario su Melania Trump: “Togliete la nostra musica”

(Adnkronos) – Il regista Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead e compositore cinematografico, hanno chiesto il ritiro di un loro brano musicale dal documentario ‘Melania’, dedicato alla first lady degli Stati Uniti Melania Trump, e prodotto da Amazon Mgm Studios. La richiesta è stata avanzata con un comunicato congiunto diffuso alla stampa internazionale.

Al centro della controversia c’è ‘Barbara Rose’, composizione tratta dalla colonna sonora del film ‘Il filo nascosto’ (2017), diretto da Anderson e musicato da Greenwood. Secondo quanto dichiarato dai due artisti, l’utilizzo del brano nel documentario sarebbe avvenuto senza il consenso del compositore.

“Ci è giunto a conoscenza che una nostra composizione è stata utilizzata nel documentario su Melania”, si legge nella nota. “Sebbene Jonny Greenwood non detenga i diritti d’autore della partitura, Universal non lo ha consultato per questo utilizzo da parte di terzi, in violazione del suo contratto come compositore. Per questo motivo Jonny Greenwood e Paul Thomas Anderson hanno chiesto che il brano venga rimosso dal film”.

La colonna sonora de ‘Il filo nascosto’ valse a Greenwood una candidatura all’Oscar. Il film, interpretato da Daniel Day-Lewis, racconta la storia di un celebre stilista nella Londra degli anni Cinquanta, la cui vita viene sconvolta dall’incontro con una giovane donna destinata a diventare musa e compagna. Greenwood, musicista polistrumentista con una formazione classica iniziata in giovanissima età, è nuovamente candidato ai premi per la colonna sonora di ‘Una battaglia dopo l’altra’, l”ultimo film di Anderson.

Il documentario ‘Melania’, diretto da Brett Ratner, segue la first lady nei giorni che precedono la seconda cerimonia di insediamento del presidente Donald Trump nel 2025. Oltre al brano di Greenwood, la pellicola include musiche di artisti come Rolling Stones, Michael Jackson, Aretha Franklin ed Elvis Presley. (di Paolo Martini)

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)