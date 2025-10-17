News

Ancona, scuola evacuata per sostanza urticante nell’aria: tre ragazzi in ospedale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Attimi di panico oggi oggi, venerdì 17 ottobre, all'istituto Podesti-Calzecchi Onesti di Passo Varano in provincia di Ancona. E' stata spruzzata una sostanza urticante e, per precauzione, è stato evacuato l'edificio. Tre ragazzi sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Torrette. Venti studenti e docenti sono stati, invece, assistiti fuori dalla Croce gialla.  Sul posto anche i vigili del fuoco di Ancona con il Nucleo regionale nucleare biologico chimico e radiologico, che hanno effettuato controlli con strumentazione specifica per individuare l'eventuale presenza di sostanze anomale e hanno aerato tutti i locali per consentirne la dispersione. Presente anche la polizia. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Attentato a Ranucci, Storace: “Tutti ritirino le querele...

Putin-Trump, “possibile” incontro in Ungheria tra 15 giorni....

Re Carlo e Camilla in Italia, il 23...

Malattie rare, arriva la prima serie di podcast...

A2a presenta il bilancio di sostenibilità territoriale di...

Manovra, Meloni: “Maggioranza ha lavorato con compattezza e...

Tumori, a Berlino congresso oncologi Ue, in Italia...

Arriva la biografia di Virginia Giuffre e William...

X Factor, scelti i 12 concorrenti che andranno...

Imprese, Fine consolida presenza in Europa con ingresso...