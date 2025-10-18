News

Almasri, Corte penale internazionale: “L’Italia con mancato arresto non ha ottemperato ai suoi obblighi”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sul caso del mancato "arresto e consegna" del generale libico Almasri, "l'Italia non ha ottemperato agli obblighi internazionali assunti". Lo ha stabilito la Corte Penale Internazionale che ha tuttavia deciso che "rinvia la sua decisione" in merito a un eventuale deferimento del nostro Paese "all'Assemblea degli Stati membri o al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".  Nel documento della Camera preliminare I della Corte, si "invita l'Italia a fornire entro il 31 ottobre informazioni su eventuali procedimenti interni rilevanti per il presente caso e un'indicazione dell'impatto che tali procedimenti potrebbero avere sulla futura cooperazione dell'Italia con la Corte nell'esecuzione delle richieste di cooperazione per l'arresto e la consegna di indagati".  
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Formula 1, Verstappen in pole nella Sprint. Deludono...

Tumori, cancro seno precoce: terapie orali migliorano sopravvivenza

Tumori, in ricerca Cina avanti a Usa e...

Treviso, per StatisticAll giornata finale fra giovani e...

Bobby Solo senza filtri a ‘Ciao Maschio’: “Sono...

Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata in parcheggio...

Tu si que vales, stasera 18 ottobre: ospiti...

Colto da infarto dopo incidente in cantiere a...

Ballando con le stelle, stasera 18 ottobre: Renato...

Manovra, Meloni: “Seria e responsabile, passo importante per...