News

Almasri arrestato a Tripoli: “Torturò detenuti causando la morte di uno di loro”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Osama Al-Masri è stato arrestato oggi, mercoledì 5 novembre, a Tripoli su ordine del procuratore generale che ne ha disposto il trasferimento in custodia cautelare. Lo ha reso noto Libya 24 sul suo account di ‘X’.  

La Procura generale libica ha ordinato il suo rinvio a giudizio con l’accusa di aver torturato detenuti e di aver procurato la morte di uno di loro nel carcere di Tripoli. 

Era ricercato dalla Corte penale internazionale.  

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cancro prostata metastatico, esperti: “Gestione integrata e multidisciplinare”

Università Link, presentato ‘Lost in Link’, il videogioco...

Pg Sava: “Pensiero Piersanti Mattarella molto attuale”

Orsi all’attacco in Giappone, dopo 12 morti e...

Ia, Museimpresa organizza con Barilla il seminario residenziale...

Sinner torna in versione papero su ‘Topolino’, l’omaggio...

Sostenibilità, Ecosfera Servizi ottiene il rating Get It...

Al via congresso Sibioc, ‘medicina di laboratorio fondamentale...

“Playing Memories”, su RaiPlay il viaggio creativo dei...

La ‘Samaritana al pozzo’ di Luca Giordano splende...