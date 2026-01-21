Allerta meteo in Calabria, Sardegna e Sicilia: scuole chiuse in diverse città

(Adnkronos) – Ancora una giornata all’insegna del maltempo nelle regioni del Sud e sull Isole maggiori. E’ allerta rossa anche oggi, mercoledì 21 gennaio, in Sardegna, Sicilia e Calabria colpite in particolar modo dal ciclone Harry.

Il quadro meteo spinge diversi comuni ad adottare provvedimenti. In Sicilia, scuole, ville comunali e cimiteri ancora chiusi a Messina, Catania, Enna, Siracusa e in numerosi comuni delle varie province. Scuole chiuse anche in molti comuni della Calabria nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia. In Sardegna provvedimento analogo adottato a Cagliari.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo con grande attenzione gli effetti del maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia con particolare riferimento alle ricadute sulle infrastrutture. Salvini è in contatto anche con gli amministratori locali.

Dalle 18 di ieri alle 8 di oggi le squadre dei Vigili del Fuoco operanti nel territorio della provincia di Palermo hanno effettuato 85 interventi. Il numero complessivo degli interventi nelle ultime 24 ore ammonta a circa 190, a fronte di una media giornaliera di circa 40 interventi. Le maggiori criticità si sono registrate nelle aree portuali del capoluogo, dove si sono verificati due interventi di particolare rilevanza.

Una autovettura è stata trascinata ieri sera dalle onde ed è finita in mare. E’ successo nel porticciolo dell’Arenella. Inizialmente si pensava che vi fosse qualcuno a bordo della vettura. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno controllato e verificato che nella vettura non c’era nessuno. Lo stesso proprietario della vettura ha anche confermato che l’auto era parcheggiata e trascinata dal mare in tempesta.

Un altro intervento nella notte nei pressi del Molo Trapezoidale, a seguito del distacco di due pontili ai quali erano ormeggiate diverse imbarcazioni.

Traffico chiuso sulla SS288 ad Aidone, nell’Ennese, a causa di una frana provocata dal maltempo. La circolazione è deviata sulle SP17 e SP16 per collegare Aidone, la zona artigianale e Piazza Armerina. Sempre a causa di una frana, è chiuso il tratto sulla SS185 “Di Sella Mandrazzi” a Novara di Sicilia, in provincia di Messina. Sul posto squadre di Anas e forze dell’ordine.

“Sembra un bollettino di guerra ma purtroppo siamo senza acqua in quasi tutto il paese, e non per un tubo rotto, e senza luce”. Così il sindaco Danilo Lo Giudice ha descritto questa mattina la situazione a Santa Teresa di Riva, comune sul litorale jonico del Messinese, devastato dal ciclone Harry. Gravi danni si registrano sul lungomare nella zona sud e la passerella sull’agro é chiusa. “Per quanto riguarda la mancanza di acqua – ha spiegato il primo cittadino – purtroppo il serbatoio centrale si è svuotato completamente in quanto ci sono tubi importanti divelti in diversi punti della città che non ne consentono l’approvvigionamento. Stiamo intervenendo con diverse squadre ma ci sono punti attualmente non accessibili in quanto il mare continua a salire in maniera importante. Enel è comunque stato avvertito dei problemi di energia elettrica su tutto il territorio comunale”. “Prestate attenzione ed evitate spostamenti se non necessario” ha concluso il sindaco.

