Alessio Micheli presidente della European Neural Network Society

(Adnkronos) – Il professor Alessio Micheli, ordinario di Informatica all'Università di Pisa, è stato eletto presidente della European Neural Network Society (ENNS), la principale società scientifica europea dedicata allo studio e allo sviluppo delle reti neurali artificiali. L’elezione è avvenuta durante il congresso ICANN 2025, che si è svolto a settembre a Kaunas (Lituania). Micheli, che entrerà ufficialmente in carica il 1° gennaio 2026, è il primo ricercatore italiano a ricoprire l'incarico, a conferma del riconoscimento internazionale della sua attività e dell’eccellenza della ricerca italiana nel campo dell'intelligenza artificiale. Professore presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, Micheli è responsabile e coordinatore scientifico del gruppo di ricerca Computational Intelligence & Machine Learning (CIML), parte della rete europea CAIRNE.eu. I suoi interessi di ricerca riguardano l’apprendimento automatico, le reti neurali, il deep learning e l’apprendimento in domini strutturati, con lavori pionieristici sin dagli anni Novanta sull’apprendimento da grafi. In questi ambiti ha pubblicato oltre 250 articoli scientifici. È inoltre coordinatore nazionale del “Gruppo di lavoro italiano su Machine Learning e Data Mining” dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA) ed è stato co-fondatore e co-chair della Task Force IEEE CIS sul Reservoir Computing . È attualmente presidente eletto dell’ENNS. Fa parte inoltre del comitato editoriale delle riviste Neural Networks e IEEE Transactions on Neural Networks and Learning System.

