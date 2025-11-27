News

Alberto Trentini, visita in carcere dell’ambasciatore italiano: “Umore migliorato”

by Adnkronos
(Adnkronos) – L’ambasciatore d’Italia in Venezuela, Giovanni De Vito, ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare ad Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò.  

L’ambasciatore ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa. La visita – ha riferito la Farnesina in una nota – è stata effettuata nell’ambito dell’azione politica e diplomatica che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, stanno costruendo da mesi per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti. 

