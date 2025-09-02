News

Alain Delon, il figlio minore avvia un’azione legale per annullare il testamento dell’attore

by Adnkronos
(Adnkronos) – Il figlio minore della leggenda del cinema Alain Delon sta cercando di annullare il testamento finale del padre, stando a quanto riferisce l’esecutore testamentario. Alain-Fabien Delon ha avviato un’azione legale per far invalidare il testamento, con una prima udienza fissata per marzo 2026, ritenendolo troppo sbilanciato a favore dell'unica figlia e minore dei figli di Alain Delon, Anouchka Delon, ha riferito l’avvocato Christophe Ayela, uno dei tre esecutori del testamento.  La mossa riaccende un'aspra disputa familiare a poco più di un anno dalla morte dell'icona dello schermo.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

