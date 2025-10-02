News

Al volante senza cintura e al telefono, bufera social su Roberto Benigni

by Adnkronos
Al volante senza cintura e con il telefono in mano. Questa è l'immagine di Roberto Benigni che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. L'attore e regista toscano è stato ripreso dai fan mentre procede nel traffico di Roma a bordo della sua Smart, apparentemente ignaro delle regole del codice della strada.   "Roberto, Roberto", gridano i fan nel tentativo di attirare la sua attenzione, ma Benigni prosegue senza voltarsi. La clip, condivisa su TikTok e diventata virale in poche ore, ha scatenato un acceso dibattito sui social: in molti hanno sottolineato il cattivo esempio dell'attore. Ma non sono mancate le battute ironiche: "Nel suo nuovo spettacolo 'Il Codice dell Strada più bello'", ha scritto qualcuno parafrasando alcuni dei titoli della sua carriera teatrale.  
