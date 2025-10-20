News

Al Senato convegno su ‘Giovani e oratori, la vita oltre i social

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – 'Giovani e oratori, la vita oltre i social' è il titolo del convegno, promosso dalla senatrice Mariastella Gelmini, che si terrà oggi alle 15 nella Sala Nassiriya del Senato. Introduce Gelmini e ne discutono Maurizio Lupi, Giusy Versace, Don Riccardo Pincerato, Suor Anna Monia Alfieri. Modera il giornalista Giovanni Terzi. Conclude Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’...

Hong Kong, aereo cargo esce di pista e...

Gaza, dopo i raid torna il cessate il...

Manovra attesa in Parlamento: le tappe, cosa può...

Milan-Fiorentina 2-1, Pradé non ci sta: “Rigore scandaloso”....

Gp Americhe, Verstappen vince davanti a Norris e...

Gaza, raid di Israele: “Hamas ha violato tregua”....

Springsteen e gli Usa di Trump: “Non so...

Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia, autista...

Parabrezza Boeing in frantumi, atterraggio d’emergenza e pilota...