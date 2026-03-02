Ai premi César c’era un sosia al posto di Jim Carrey? Com’è nata la teoria sul web

(Adnkronos) – A ritirare il primo alla carriera ai Cesar Awards non c’era Jim Carrey ma un sosia o, addirittura, un clone? È questa la stravagante teoria che circola da giorni sul web e che ora ha portato Gregory Caulier, delegato generale dei premi francesi, a lasciare un commento a ‘Variety’, definendo la cosa una “non questione”.

Jim Carrey è stato onorato a Parigi con il premio alla Carriera durante i Cesar Awards dello scorso 26 febbraio. A molti in quell’occasione l’attore è apparso diverso dal solito: non solo i capelli lunghi, secondo diversi utenti del web il colore degli occhi sarebbe più chiaro e i lineamenti del viso differenti. E qualcuno ha iniziato a scrivere “Non è lui”, mettendo a confronto foto del passato con quelle della cerimonia. Poco importa se c’è un divario di anni tra l’uno e l’altro scatto e che insieme all’attore, alla cerimonia, fosse presente tutta la sua famiglia.

Ad alimentare la teoria che non fosse davvero lui su quel palco il post Instagram di Alexis Stone, artista famoso sui social proprio per le sue ‘trasformazioni’ in celebrità. “Alexis Stone nei panni di Jim Carrey a Parigi”, ha scritto sul social, a corredo di un carosello con foto di Jim Carrey ai premi francesi e poi quella di una parrucca e una protesi facciale che ricorda il volto dell’attore.

Gregory Caulier ha definito “un momento storico” la partecipazione di Jim Carrey ai César e ha parlato a ‘Variety’ dell’impegno della star nell’imparare l’intero discorso in francese. “La visita di Jim Carrey è stata pianificata fin da quest’estate. Fin dall’inizio, è stato estremamente colpito dall’invito dell’Academy. Otto mesi di discussioni continue e costruttive. Ha lavorato al suo discorso in francese per mesi, chiedendomi l’esatta pronuncia di alcune parole”, ha detto Caulier. “È venuto con la sua compagna, sua figlia, suo nipote e 12 amici intimi e familiari. Il suo agente stampa di lunga data lo ha accompagnato. Il suo vecchio amico Michel Gondry, che ha girato un film e due serie con lui, era presente, ed erano felicissimi di rivedersi.”

Gli sforzi di Carrey nel pronunciare il suo sentito discorso in francese hanno toccato il cuore del cinema francese. L’attore ha persino fatto risalire le sue radici ancestrali alla Francia, rivelando che “circa 300 anni fa, il mio bis, bis, bis, bis, bis, bis nonno Marc-François Carré” era “nato in Francia, a Saint Malo” prima di emigrare in Canada”. Ha anche reso omaggio a suo padre, Percy Joseph Carrey, che ha definito “l’uomo più divertente che abbia mai conosciuto”, che “mi ha insegnato il valore dell’amore, della generosità e della risata”.

Molte star francesi hanno reso omaggio a Carrey durante la cerimonia, a partire dal presentatore Benjamin Lavernhe, che ha messo in scena uno spettacolo musicale di grande impatto, citando ‘The Mask’ e indossando l’iconico abito giallo del personaggio. di Jim Carrey

