News

“Aerei militari russi hanno violato tre volte il nostro spazio aereo”: la denuncia della Norvegia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il premier norvegese Jonas Gahr Støre ha denunciato che aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo norvegese tre volte quest'anno, in primavera ed estate, due volte sul mare e uno su territori non abitati. Un SU-24 il 25 aprile scorso, per quattro minuti, un L410 Turbolet da trasporto, per tre minuti il 25 luglio, e un SU-33 per un minuto il 18 agosto. "Non possiamo stabilire se si tratta di una azione deliberata o di un errore di navigazione" ha dichiarato. "Ma qualunque ne sia la causa, rimangono atti inaccettabili e lo abbiamo fatto presente ai russi".  L'ambasciata russa a Oslo ha risposto dicendo che le affermazioni non sono "confermate da dati oggettivi dei loro sistemi di ricognizione".  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

“La Russia può disturbare il 40% dei voli...

Camminare fa bene, ma bisogna seguire ‘le 5...

Sostenibilità, Gentili (Legambiente): “146 eventi meteo estremi in...

Sostenibilità, Ferrante (Kyoto Club): “Green Heroes pensano che...

Israele fuori da competizioni Uefa e Fifa? Esperti...

Leclerc, atterraggio d’emergenza dopo Baku. E lui affitta...

Acquisti di gas e petrolio dalla Russia, Trump...

Djokovic, ufficiale la partecipazione al Masters 1000 di...

Meloni: “Presenteremo una mozione per il riconoscimento della...

Fedez, il messaggio sui social: “Questo sarà il...