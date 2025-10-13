Ad Arezzo il Festival dedicato al marketing sportivo il 14-15 ottobre

(Adnkronos) – Si terrà ad Arezzo un evento interamente dedicato al marketing sportivo e all’impatto che questo ramo della comunicazione sportiva sta avendo. Nelle giornate del 14-15 ottobre si svolgerà il 'Football & Sport Marketing Festival e gli Sport Marketing Awards', iniziativa ideata dal giornalista e project manager Donato Alfani nell’ambito della 14a edizione del Festival del Calcio Italiano presso il teatro “Pietro Aretino” di Arezzo. Un’opportunità per toccare con mano un mondo che si sta espandendo a dismisura. Apertura ufficiale della giornata martedì 14 ottobre con i saluti istituzionali alle ore 9:25. A seguire il talk “Sponsorizzazioni Globali e Diritti Digitali”. Alle 10:30 il secondo talk, intitolato “Identità Territoriale e Valore Locale”. Mentre alle 11:30 spazio ad un terzo talk, dal titolo “Innovazione, Creatività e Impatto Sociale”. Poi spazio alla tavola rotonda “Il futuro del marketing sportivo”, un confronto aperto e trasversale per definire la vision, le sfide e le opportunità del marketing sportivo nel contesto italiano, con i Club a confronto diretto tra di loro. Si riprenderà nel pomeriggio con altri tre talk. Alle ore 16:00, “Il Modello Arezzo Calcio” spiegherà la crescita e l’evoluzione della squadra della città che ospita il Festival. Alle 17:00 ci si pone un quesito “Cosa cercano oggi le aziende nello sport”. Infine, alle 18:00, l’ultimo incontro di giornata dal titolo “Narrativa mediatica e strategie di marketing: verso una sinergia vincente”. Nella mattinata di mercoledì 15 ottobre appuntamento con il talk dal titolo “Innovazione e dati nel marketing sportivo”. Dalle 10:00 spazio al talk “Assi Manager: il cuore strategico del marketing sportivo”, in cui l’organizzazione con sede a Milano metterà la sua storia e la sua esperienza al servizio dei presenti. Alle 12:00 prevista nuovamente una tavola rotonda intitolata “Il futuro del marketing sportivo”, in cui è previsto un confronto aperto e trasversale tra le Federazioni, le Leghe e gli stessi Club per sviluppare le nuove frontiere del marketing sportivo. L’evento si concluderà ufficialmente nel pomeriggio con il ritiro dei badge per i premiati alle ore 15:30 e con la cerimonia di premiazione degli Sport Marketing Awards, che accompagnerà i presenti fino alla conclusione dell’evento. Tanti i vincitori dell'edizione 2025: dal Miglior Progetto/Strategia Marketing Federazione – Lega con il premio andato alla Fitp – Federazione Italiana Tennis e Padel, alla Miglior Agenzia Marketing Sportivo con Master Group Sport, al Miglior Coinvolgimento Fan Club andato all'As Roma. Poi premi a Sky e Dazn e alla Figc per il Miglior Progetto Marketing CSR Federazione – Lega – Rete! Refegee Teams.

