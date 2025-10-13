News

Acquaroli (Reg. Marche): “Congresso ingegneri ad Ancona per noi è un traguardo”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Il Congresso nazionale degli ingegneri ad Ancona è un’occasione importante e per noi è un grande traguardo. Qualche anno fa era inimmaginabile che la nostra Regione si potesse solo candidare per eventi come questo. Oggi invece siamo qua e questo ci fa piacere, sintomo anche di una Regione che si vuole proporre per muovere l’economia e che ci porta verso la destagionalizzazione e verso la crescita della nostra immagine in Italia”. A dirlo il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine del 69° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia organizzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) e dagli Ordini degli ingegneri di Ancona e Macerata, che ha come titolo 'Visioni'.  
