News

Acca Larenzia, l’aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. Secondo quanto riferito dalle vittime, l’episodio si sarebbe verificato durante l’affissione di manifesti relativi alla commemorazione di Acca Larenzia promossa al parco della Rimembranza dal movimento giovanile per oggi pomeriggio. 

Secondo quanto ricostruito dalla digos della questura di Roma, i quattro attivisti sarebbero stati avvicinati nei pressi di un supermercato di zona da un gruppo di estrema sinistra e aggrediti con spranghe e aste. Sono in corso le indagini. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Asti, 20enne morta sull’Asti-Cuneo: arrestato l’uomo accusato di...

Renee Nicole Good, poetessa e madre di 3...

Venezuela, il mistero del carico trasportato dalla petroliera:...

Occidente ‘malato’, l’Europa ‘una Rsa’. La profezia di...

Re Carlo instancabile, batte il record di impegni...

Sara Carbonero operata d’urgenza mentre è in vacanza:...

Caso Aurora Livoli, legale Valdez Velazco: “Ha confessato...

Don Matteo 15, stasera 8 gennaio: le anticipazioni...

Madonna omaggia Patty Pravo, pubblicata a sorpresa la...

Venezia, svolta nell’omicidio del barman a Mira: fermato...