A Santi Cosma e Damiano fiaccolata per Paolo, suicida a 14 anni

(Adnkronos) – “Il senso di questa serata è proprio di vicinanza a questa famiglia e anche un po' a questa comunità perché è abbastanza ferita. Sono vicino anche ai tanti ragazzi di qui perché purtroppo in queste cose non è che sono tutti colpevoli. Quindi, a modo nostro, siamo venuti per dire ai ragazzi anche di imparare a parlare in maniera più costruttiva”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, durante la fiaccolata a Santi Cosma e Damiano per Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita. —[email protected] (Web Info)

