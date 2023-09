“Raf Event 2023”: Una giornata di sport e divertimento all’ombra del Vesuvio

L’attesa è (quasi) finita! Sta per arrivare l’evento sportivo più emozionante dell’anno, “Raf Event 2023”, organizzato dalla MG Fit&Cycling, il brand del ciclismo indoor nato a Torre del Greco dall’intuizione di Matteo Sordelli e Giovanna Izzo. Questa giornata eccezionale si svolgerà il 23 settembre presso il Parco Acquatico Valle dell’Orso a Torre del Greco.

Media Partner per il secondo anno consecutivo, la digital radio AudioLive FM – Musica e Cultura.

Il Raf Event promette un’esperienza straordinaria per tutti: si tratta di evento diventato ormai un appuntamento fisso per gli appassionati ed i simpatizzanti dell’indoor cycling partenopei e non solo; anche quest’anno infatti, a coadiuvare gli organizzatori ci saranno i casertani Dino Pozzuoli della DP Evolution e Pasquale Feola di Gym Factory, a sugellare un legame forte a testimonianza di quanto lo sport possa essere un potente catalizzatore di energie positive, portando con sé valori umani che diventano paradigma della vita quotidiana.

Un’Immersione Totale nello Sport e nel Divertimento

“Raf Event 2023” è progettato per offrire una giornata di sport, divertimento e intrattenimento per tutti. Le attività in programma includono:

Corpology: Una sessione dedicata al rafforzamento muscolare e al miglioramento della flessibilità, guidata da istruttori qualificati. Sparring e Taekwondo: Gli appassionati delle arti marziali avranno l’opportunità di partecipare a sessioni di sparring e taekwondo per migliorare le loro abilità e vivere l’emozione del combattimento. Indoor Cycling: Entusiasmanti sessioni di indoor cycling per gli amanti delle due ruote, con istruttori che vi guideranno attraverso un allenamento coinvolgente. Rumba: disciplina fitness che unisce i movimenti dei balli caraibici ad un workout aerobico Accesso al Parco Acquatico: Per rinfrescarsi e godersi una pausa dallo sport, il Parco Acquatico Valle dell’Orso è a vostra disposizione durante l’evento. Cena a Buffet: Un delizioso buffet per ristorare i partecipanti e ricaricare le energie dopo una giornata intensa. Djset al Termine della Giornata: Per concludere in bellezza, un djset che trasformerà l’atmosfera in una festa vibrante.

Promuovere uno Sport Sano e Divertente

L’obiettivo principale di “Raf Event 2023” è promuovere un’immagine dello sport sana e divertente.

Matteo Sordelli e Giovanna Izzo, fondatori di MG Fit&Cycling, credono che lo sport debba essere accessibile e divertente per tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. Questo evento è una dimostrazione di come lo sport possa essere un veicolo per la salute, la felicità e la creazione di comunità.

Se non l’avete ancora fatto, segnate la data del 23 settembre 2023 sulle vostre agende: “Raf Event 2023” sarà una giornata indimenticabile per abbracciare lo sport, divertirsi e fare nuove amicizie. Tutti sono invitati a partecipare, dai principianti agli atleti più esperti.

Per maggiori dettagli sull’evento, conoscere il programma completo e iscriversi è possibile scrivere a [email protected].

Unisciti a noi per “Raf Event 2023”, scopri quanto possa essere entusiasmante e gratificante abbracciare uno stile di vita attivo e… Ride Your Passion!