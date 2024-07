AL VIA “ARIA FILM FEST” AD AGORA’ SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

AGORA’ – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Terza edizione

CINEMA – MUSICA – TEATRO

Dal 19 giugno all’8 settembre 2024

Parco urbano

Via Panoramica – San Sebastiano al Vesuvio

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: torna Aria Film Fest, il festival di cortometraggi sull’ambiente diretto da Alex Marano, dal 16 al 31 luglio 2024

Nell’arena di Agorà San Sebastiano al Vesuvio torna l’Aria Film Fest, il festival del cinema green, dedicato ad ambiente e sostenibilità, con la direzione artistica di Alex Marano, giunto alla terza edizione. Tantissimi gli appuntamenti da non perdere: cinque proiezioni, dal 16 al 26 luglio, e una cerimonia di premiazione, il 31 luglio, ricca di ospiti speciali dal mondo del cinema e della TV.

La manifestazione, sostenuta da Città Metropolitana di Napoli e inserita all’interno della splendida Rassegna del Verde, ha un obiettivo preciso: dimostrare che anche le produzioni e gli eventi connessi al mondo dell’audiovisivo possono seguire protocolli di ecosostenibilità, premiando gli autori e le autrici che utilizzano il mezzo cinematografico per trattare tematiche così urgenti e importanti.

Il direttore artistico Alex Marano è felice del lavoro che sta svolgendo con il suo team: “Negli ultimi anni il cortometraggio sta ritrovando quella che si potrebbe dire una nuova giovinezza: di fatto sempre più spettatori, soprattutto tra i giovani si avvicinano al cinema grazie proprio a questi piccoli film. Porre l’accento sulla questione ambientale, è oggi più di ieri un’urgenza, e noi, nel nostro piccolo siamo molto orgogliosi di poter dare un contribuito valorizzando, sostenendo e premiando i film che attraverso l’arte cinematografica, analizzano questa tematica. L’auspicio è che anche attraverso il cinema, possa arrivare un messaggio di sensibilizzazione a queste persone è possibile”.

Il 15 luglio 2024, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, si è tenuta la conferenza stampa ufficiale, durante la quale sono stati annunciati gli ospiti, da Mare Fuori a Gomorra, il ricchissimo programma, i giurati, le associazioni partner e, soprattutto, i corti in selezione. Sono intervenuti il Sindaco Giuseppe Panico, il Direttore Artistico Alex Marano, i Direttori Organizzativi Vincenzo Lamagna e Gelsomina Prositto e l’attore Giovanni Amura, che condurranno l’evento finale del 31 luglio.

Ben 5 le proiezioni dei cortometraggi in concorso, che vedranno susseguirsi lavori eccellenti la cui narrazione ruota attorno a natura, ambiente e cambiamento climatico. Gli appuntamenti, alle ore 20,30 presso l’Agorà nel Parco urbano di San Sebastiano al Vesuvio, saranno i seguenti: – 16 luglio: “M/Argini” di Gaia Vallese, Serena Magallotti, Indi Arumahandi; – 17 luglio: “Wasted” di Tobia Passigato; – 19 luglio: “Barolo is dead” di Anna Cordioli, Francesco Spidalieri, Simone Dipietro; – 23 luglio: “Las memorias perdidas de los árboles” di Antonio La Camera; – 26 luglio: “Chance Change” di Ivana Esposito.

Ogni giorno sarà possibile votare tramite QR Code per assegnare il Premio del Pubblico. Grandi sorprese, invece, per la serata di premiazione del 31 luglio. A condurre, Gelsomina Prositto, produttrice e direttrice organizzativa di NaNo Film, e Giovanni Amura, protagonista de “L’amica geniale”. Numerosi saranno gli ospiti: saliranno sul palco Giovanni Esposito, Arturo Muselli, Mario Di Leva e Carmine Guarino. Annunciata anche la Giuria di esperti, composta dall’attrice Maddalena Stornaiuolo, l’attore Andrea Di Maria, la produttrice Lorenza Stella, il produttore Angelo Troiano, il giornalista Gianni Russo e la regista Matilde De Feo. “Un ringraziamento speciale va alle associazioni di categoria che parteciperanno attivamente assegnando il Premio Green” ricorda il Sindaco Panico, ovvero Legambiente, Let’s Do It Italy, Gea e CAI Vesuvio. La serata finale di Aria Film Fest sarà ad accesso gratuito. L’evento è realizzato con il sostegno di Città Metropolitana di Napoli.

Instagram: www.instagram.com/aria_filmfest

Contatti: [email protected]