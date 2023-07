PRIMO APPUNTAMENTO DEL TOUR LA MODA SPOSA L’ARTE DI NFW

Napoli Fashion Week inizia il suo tour estivo in attesa della presentazione dell’evento ( ottobre)

dove vedremo una mostra fotografica inerente alle espressioni artistiche che l’associazione

propone per poi giungere ai due appuntamenti più attesi quali la presentazione del calendario

2023/24 ( Dicembre ) e il grande evento di gennaio 2024 .

Una planning deciso dall’Art Director Alessandro Di Laurenzio insieme alle istituzioni e i maggiori

rappresentanti del settore moda campana .

Alessandro Di Laurenzio spiega che lo slogan creato “La Moda Sposa L’Arte” è il maggiore

punto di interesse per rilanciare in maniera idonea la nostra regione proiettandola in ambito

nazionale e internazionale. Ad unirsi a questo progetto ci sono gli emergenti che provengono dal

settore scolastico e accademico con l’inserimento PCTO “alternanza scuola lavoro” dove i brand

presenti in NFW hanno accolto cosa tra l’altro molto apprezzata dal Sindaco Gaetano Manfredi

Un progetto che vede la fusione di più parti con l’obiettivo di creare opportunità lavorative e

accendere i riflettori sulle bellezze artistiche che la città offre.

Come primi protagonisti di questo tour si è avuta la partecipazione di una stilista ben nota

Rosangela De Maio meglio conosciuta come Luisa Atelier coadiuvata nel makeUp da Eleonora

Volkova truccatrice di importanza internazionale . A fare da cornice una scenografia unica quale

San Gregorio Armeno dove tutto diventa magia con il famoso artigiano presepiale Marco Ferrigno

. Ad indossare gli abiti per questa prima performance di NFW sono state le 2 famose influencer

Gleidy Ottavis e Elena Iavarone insieme alla modella Giulia Mazzotta .

Napoli Fashion Week tiene a battesimo questo primo appuntamento per creare un filo conduttore

di quelle che saranno le location dell’evento di Gennaio 2024 tutte scelte nel centro storico della IV

municipalità rappresentate da Maria Caniglia presidente .

Una giornata vissuta nel centro storico come spesso capita nel socializzare con i turisti incuriositi

di quello che si è realizzato ammirando le creazioni di Rosangela De Maio e il trucco stupendo

dedicato alle modelle di Eleonora Volkova . Non sono mancati selfie fatte con il gruppo modelle

che risultano ben note alle cronache per il loro profilo instagram .

Luisa Atelier rappresenterà Il brand di Alta Moda Italiana che incarna l’incontro tra la tradizione

sartoriale del made in Italy e uno stile innovativo internazionale insieme a altre 11 atelier. Un white

molto rappresentativo delle sfilate di NFW che ammireremo a gennaio .

Un particolare focus va fatto nell’aspetto tecnico che NFW sta curando ossia il trucco e le

acconciature per capelli , infatti Eleonora Volkova che vanta alle spalle una lunga esperienza e

nella formazione fatta a carattere internazionale sarà una delle makeUp artist della Napoli

Fashion Week 2024