L’edizione 2023 di Natale a Napoli, manifestazione promossa dal Comune di Napoli, parla ai più piccoli con il progetto “GIRO GIRO NAPOLI. La città raccontata ai bambini”, realizzato dall’amministrazione comunale e curato da Le Nuvole. Un ciclo di itinerari a tema a misura di bambino che si svolgerà tra il 26 dicembre e il 5 gennaio, accompagnando i giovani partecipanti (età consigliata 6-12 anni) alla scoperta di alcuni siti d’arte della città.

“GIRO GIRO NAPOLI completa la proposta culturale formulata dall’Amministrazione comunale per le festività natalizie, portando al centro i bambini. Un’occasione per coinvolgerli nella vita della città e avvicinarli al mondo dell’arte, perché i piccoli visitatori di oggi, saranno i fruitori e i promotori della cultura di domani” afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli.

Sono quattro i luoghi simbolo di Napoli individuati per questi itinerari in compagnia di storici dell’arte, in programma il 26, 27, 29 e 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio, con un doppio appuntamento alle ore 10.30 e alle ore 12.00.

Si parte con Castel Nuovo (26 dicembre e 5 gennaio), che nel ‘300 prende il suo nome per distinguerlo dai castelli già esistenti in città. I partecipanti avranno modo di esplorare la funzione e la complessità che caratterizzano questo genere di edificio: una fortezza chiusa e difensiva con una struttura interna tale da consentire una vita agiata pur non avendo nessun contatto con l’esterno delle mura protettive. Dopo aver attraversato l’Arco di trionfo di Alfonso (il Magnanimo), il cortile interno si apre su una serie di ambienti la cui funzione è facilmente intuibile: la Sala dei Baroni, ancora oggi adibita a sede delle riunioni del Consiglio Comunale, la Cappella Palatina, che oggi ospita una parte del Museo Civico, e la Cappella del Purgatorio accanto alla quale si apre lo scalone che conduce alla loggia. Protagonisti del racconto saranno gli intrighi di potere e i costumi di quotidiana vita nobiliare.

Credenze popolari e storia si intersecano nella visita al Museo Filangieri (27 dicembre e 2 gennaio) che per la natura stessa dell’edificio sarà “itinerante”. Il museo infatti sorge a Palazzo Como, popolarmente noto in passato come il “Palazzo che cammina” poiché, per consentire la rettifica dell’attuale via Duomo, l’antica facciata nel 1880 fu spostata di circa venti metri. Fu allora che Filangieri, membro della commissione municipale per la conservazione dei monumenti, propose di donare al Comune le sue collezioni e di allocarle qui. Un’occasione per lasciarsi narrare storie da busti, dipinti e testi antichi, proprio come ospiti privilegiati del Principe Gaetano!

La nota espressione nomen omen accompagnerà il racconto dell’itinerario alla Real Casa Santa dell’Annunziata (29 dicembre e 4 gennaio) dove sorge la “Ruota degli esposti”, una bussola girevole in legno divisa in due parti, una rivolta verso l’esterno e l’altra verso l’interno. Situata lungo le mura della Real Casa e costruita per ruotare lungo un’apertura presente sul muro stesso, rappresentava un luogo discreto e sicuro cui affidare i neonati che i genitori non avevano la possibilità di tenere con sé.

Il quarto sito interessato dagli itinerari è il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore (30 dicembre e 3 gennaio) – un percorso fra simbologia e arte sacra. I bambini saranno invitati ad allenare lo sguardo alla ricerca dei tanti dettagli – una maiolica o un intarsio – che rendono questo luogo la Casa maggiore dell’Ordine dei Predicatori nel Regno di Napoli. Dal pavimento al soffitto fino alle cancellate delle cappelle e al pulpito, la Chiesa è una delle più ricche di opere d’arte della città e si apre sull’omonima piazza da una prospettiva originale: quella dell’abside.

“Le Nuvole da sempre è impegnata nello sperimentare formule e linguaggi in grado di stabilire un contatto con le nuove generazioni, tenerne l’attenzione e – allo stesso tempo – assicurarsi di aver trasmesso un contenuto corretto dal punto di vista storico artistico senza tralasciare un linguaggio terminologicamente adeguato sebbene proporzionato alle competenze di base dei fruitori soprattutto se bambini e ragazzi” – dichiara Federica Cardosi, referente progetti arte e archeologia de Le Nuvole – “Per questo Natale saremo in GIRO GIRO a NAPOLI, tra chiese, piazze e strade, per raccontare i luoghi simbolo della città partenopea e al tempo stesso emozionare, incuriosire, coinvolgere grandi e piccini”.