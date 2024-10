TRIANON VIVIANI, 22 e 23 ottobre: chiusura dei primi “ESERCIZI DI FANTASIA” con CENERENTOLA e HÄNSEL E GRETEL

TRIANON VIVIANI, ANCÒRA DUE FIABE CLASSICHE

PER GLI “ESERCIZI DI FANTASIA”

Il 22 e 23 ottobre, “Cenerentola” e “Hänsel e Gretel” concludono la programmazione per le famiglie della rassegna teatrale per l’infanzia

Dal 7 novembre quattro nuove favole per le scuole

Con le favole rivisitate di Cenerentola e Hänsel e Gretel si concluderà la programmazione per le famiglie di “Esercizi di Fantasia” al Trianon Viviani.

Martedì 22 ottobre la compagnia di Proscenio teatro porterà in scena “Cenerentola in bianco e nero”. Questa rivisitazione, ispirata alle versioni di Giambattista Basile, Charles Perrault e dei fratelli Grimm, presenterà due finali alternativi della celebre fiaba, che verranno sottoposti al giudizio del giovane pubblico. Gli interpreti sono Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari. Il testo e la regia di Marco Renzi.

L’indomani, mercoledì 23 ottobre, sarà la volta di “La storia di Hänsel e Gretel”, una produzione del Crest che ha vinto il premio l’Uccellino azzurro. Con Catia Caramia, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio e Luigi Tagliente, il testo di Katia Scarimbolo e la regia di Michelangelo Campanale invitano a riflettere sui temi del vero e dell’apparenza.

Entrambi gli spettacoli andranno in scena alle 17 e sono consigliati per i bambini dai cinque anni in su.

Con questi due titoli si conclude la programmazione dedicata alle famiglie della rassegna, curata dai Teatrini: diciassette favole teatralizzate che, dal 17 settembre scorso, hanno offerto un viaggio attraverso fiabe classiche e storie contemporanee. Ma gli Esercizi proseguiranno con nuovi racconti messi in scena per i bambini degli asili e delle scuole elementari: quattro i titoli previsti, dal 7 novembre al 5 dicembre prossimi, ogni giovedì alle 10:30, che offriranno l’opportunità di integrare l’esperienza teatrale nel percorso formativo dei piccoli allievi.

Per Luigi Marsano, direttore artistico dei Teatrini, «con il teatro abbiamo offerto ai bambini l’opportunità di esplorare mondi fantastici e diverse emozioni, in un’esperienza condivisa con le famiglie, che riteniamo possa aver contribuito alla crescita e allo sviluppo personale.»

La rassegna, il cui titolo si ispira a un libro di Gianni Rodari, ha invitato i giovani spettatori a esercitare la propria immaginazione attraverso un ricco panorama di storie e personaggi. Spaziando dalle fiabe classiche, raccolte da Italo Calvino, alle storie fantastiche dello stesso Rodari, includendo favole di Esopo, Fedro, La Fontaine, Basile, Perrault, fratelli Grimm e Hans Christian Andersen, il programma ha proposto anche le avventure di personaggi iconici come Pulcinella e Pinocchio, oltre a spettacoli su temi di attualità come la protezione dell’ambiente.

I biglietti di posto unico, al prezzo di 5 euro, sono acquistabili presso il botteghino del teatro o online su AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19, e la domenica dalle 10 alle 13:30.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 081 0128663 (Trianon Viviani), 081 0330619 (i Teatrini). Sito istituzionale: teatrotrianon.org