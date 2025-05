Ra di Spina presenta “Vocazioni” il primo album in uscita il 23 maggio con uno showcase il 1° giugno all’Auditorium Novecento di Napoli

Un canto che è memoria collettiva, una ricerca sonora che unisce le radici popolari del Sud Italia alle sperimentazioni contemporanee: è “Vocazioni”, il primo album di Ra di Spina, progetto musicale guidato dalla cantante, performer e ricercatrice vocale Laura Cuomo. L’opera, pubblicata da Agualoca Records, sarà disponibile in formato fisico dal 23 maggio.

Il gruppo si esibirà il 1° giugno con uno showcase all’Auditorium Novecento di Napoli

(ore 22:30, ingresso 10€ con CD incluso, prevendite su Etes.it).

Un disco corale tra folk, elettronica e world music

“Vocazioni” è un lavoro visionario che attinge dalla tradizione orale del Meridione, rielaborandola attraverso polifonie vocali, chitarre elettriche, ritmi tribali ed elettronica sperimentale. Il disco nasce dalla collaborazione tra Laura Cuomo (voce, elettronica e ricerca), Alexsandra Ida Mauro (voce), Ernesto Nobili (chitarra e produzione) e Francesco Paolo Manna (percussioni), in un percorso che esplora il tema della “chiamata”: quella delle voci antiche, delle storie dimenticate, delle lotte sociali e delle identità popolari.

«Voci che si rincorrono, ascoltate, immaginate, sognate. Voci che raccontano amori divini e terrestri, restituendo la potenza delle melodie arcaiche», racconta il gruppo. Un disco che trasforma il canto in un atto politico e poetico, dove la voce diventa strumento di connessione tra passato e presente.

«La voce è soglia e radice dell’identità – spiega Laura Cuomo –. Attraverso di essa si manifesta l’essere, nel suo stare al mondo e nel suo divenire. Il canto d’insieme in Ra di Spina è la riscoperta di una dimensione collettiva, condivisa»

Dopo l’anteprima a Barcellona nello scorso aprile, in compagnia di Maria Mazzotta e nell’ambito del festival Napoli World, Ra di Spina porterà “Vocazioni” in tour con date a Roma (15 maggio, Santa Libbirata La Carretteria) e successivamente a Bologna, Palermo, Marche, Ba silicata e Salento (date in via di definizione).