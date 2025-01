Presentata la stagione 2025 del Maggio della Musica

E’ stata presentata nella mattinata di ieri presso la Galleria Navarra l’edizione 2025 del Maggio della Musica, appuntamento ormai diventato una vera e propria tradizione per il pubblico napoletano.

Come sempre, ricco e variegato il cartellone costruito dal direttore artistico Stefano Valanzuolo, che comprende venticinque concerti dislocati in due luoghi di impareggiabile bellezza, ovvero Villa Pignatelli e la Stazione Zoologica Anton Dorhn, che ha scoperto nel tempo la sua vocazione come luogo per la musica, oltre che per la scienza.

Si comincia il prossimo 23 aprile per andare avanti fino al 19 dicembre, con un filo conduttore, quello del tempo, inteso non soltanto come tempo musicale, ma come scansione dei momenti che segnano il passaggio sulla Terra di grandissimi artisti. L’attenzione agli anniversari dell’anno in corso, ad esempio, è dichiarata già a partire dal concerto che Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Mazzariello (pianoforte) dedicheranno a Pino Daniele: un progetto – “Il cielo è pieno di stelle” – fino a oggi mai proposto a Napoli. Una digressione in jazz, dunque, non l’unica di un cartellone che lascia spazio anche al piano solo di Antonio Faraò, un altro artista di levatura internazionale. A ritmo di swing, invece, il tributo che la band Sparring Partners rivolgerà al suo idolo confessato, ossia Paolo Conte.

Tornando al capitolo degli anniversari, va segnalata la piccola maratona pianistica (due recital, dalle 17 alle 21, più o meno) che in ottobre il “Maggio” allestirà in ricordo di Aldo Ciccolini, invitando due dei suoi numerosi eccellenti allievi: Marco Scolastra e Genny Basso. E poi Shostakovich, a mezzo secolo dalla morte, la cui passione calcistica diventa motore dello spettacolo-concerto “Se Spartak piange…” (scritto da Valanzuolo) cui daranno vita i solisti dell’Orchestra “Rossini” di Pesaro. “Anniversaires”, addirittura, si intitola il divertimento costruito proprio sulle varie ricorrenze del 2025 (con l’Ensemble Cecile).

Per tutte le info, il sito internet www.maggiodellamusica.it

Il programma completo

MAGGIO DELLA MUSICA 2025

MUSICA IN VILLA – I CONCERTI DI PRIMAVERA

VILLA PIGNATELLI, ore 20.00

Mercoledì 23 aprile

BAGLIORI DEL SECOLO BREVE

Domenico Nordio, violino

Francesco Dillon, violoncello

Musiche di Händel – Halvorsen, Ravel, Kodaly

Mercoledì 30 aprile- Giornata Internazionale del Jazz

IL CIELO E PIENO DI STELLE – RICORDANDO PINO DANIELE

Fabrizio Bosso, tromba e flicorno

Julian Mazzariello, pianoforte

Musiche di Pino Daniele – Debutto del progetto a Napoli

Giovedì 8 maggio

Racconti di Musica #1

L’AMICO GENIALE – NINO ROTA PER EDUARDO

Silvia Chiesa, violoncello

Maurizio Baglini, pianoforte

Stefano Valanzuolo, testo e voce narrante

Musiche di Rota. Trascrizioni di Giuseppe Caffi

Debutto del progetto a Napoli

Giovedì 15 maggio

DOPPIO GIOCO

Lorenzo Dainelli, clarinetto

Lorenzo Pone, pianoforte

Musiche di Mozart, Schubert, Schumann, Debussy, Poulenc

Sabato 24 maggio

NO BORDERS

Antonio Faraò, piano solo

Musiche di Faraò e standard jazz

Giovedì 29 maggio

TRA LA RUSSIA E HOLLYWOOD

Christiana Coppola, violoncello

Simone Pedroni, pianoforte

Musiche di Rachmaninov, Shostakovich, J. Williams

Giovedì 5 giugno

RAPSODIA AMERICANA

Kalòs Saxophone Quartet

Francesco Nicolosi, pianoforte

Gianfranco Brundo, sax alto

Musiche di Gershwin, Milhaud

Giovedì 12 giugno

OTTANTOTTO SFUMATURE DI VERDI

Giovanni Bertolazzi, pianista

Musiche di Liszt e Verdi-Liszt

Giovedì 19 giugno

ECHI DELLE RADICI

Tommaso Lonquich, clarinetto

Vincent Lhermet, fisarmonica

Musiche di Rameau, Schumann, Gershwin, Bartok, Bloch, Piazzolla

MUSICA IN VILLA – I CONCERTI D’AUTUNNO

VILLA PIGNATELLI

Domenica 21 settembre, ore 11.00

Maggio del Pianoforte: il contest

Luca Celegato, pianista

Musiche di Bach, Schumann, Liszt

Domenica 28 settembre, ore 11.00

Maggio del Pianoforte: il contest

Paolo Ehrenheim, pianista

Musiche di Beethoven, Schumann, Prokof’ev

Domenica 5 ottobre, ore 11.00

CONCERTINO RICORDI

Belle Époque Ensemble

Il caffè-concerto tra Otto e Novecento

Musiche di Verdi, Ponchielli, Catalani, Monti, Puccini, Brogi…

Domenica 12 ottobre, ore 11.00

Maggio del Pianoforte: il contest

Yura Okawa, pianista

Musiche di Chopin, Liszt, Ravel, de Falla, R. Strauss – S. Fiorentino

Domenica 19 ottobre, ore 11.00

Maggio del Pianoforte: il contest

Simone Librale, pianista

Musiche di Chopin, Liszt, Debussy, Ligeti, Boulez

Domenica 26 ottobre

MARATONA CICCOLINI – IL PESO DELLA LEGGEREZZA

ore 17.30 – Genny Basso, pianista

Musiche di D. Scarlatti, Liszt, Debussy, Mascagni, Basso

ore 19.30 – Marco Scolastra, pianista

Musiche di Rossini, Satie

Venerdì 31 ottobre, ore 20.00

Racconti di Musica #2

SE SPARTAK PIANGE…

ovvero il calcio secondo Shostakovich

di Stefano Valanzuolo

Quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica Rossini

Giuseppe Esposto, recitante

Trascrizioni e musiche originali di Shostakovich e tradizionali

Venerdì 7 novembre, ore 20.00

FRAMMENTI D’AUTORE

GAMO Ensemble

Francesco Gesualdi, fisarmonica

Alberto Bologni e Marco Facchini, violini; Carmelo Giallombardo, viola; Lucio Labella

Danzi, violoncello

Musiche di Mozart, Rihm, Gubaidulina

Venerdì 14 novembre, ore 20.00

PAOLO CONTE, QUELLA MUSICA UN PO’ COSI

Sparring Partners in concerto

Musica e parole di Paolo Conte

Domenica 16 novembre, ore 11.00

INVOCATION

Ciro Longobardi, pianista

Musiche di Liszt, Messiaen

I CONCERTI DELL’ACQUARIO

MUSEO DARWIN – DOHRN, ORE 20.00

Venerdì 21 novembre

Racconti di Musica #3

ANNIVERSAIRES (BASTA NON PRENDERSI SUL SERIO)

Ensemble Cecile

con un intervento di Stefano Valanzuolo

Musiche di A. Scarlatti, Mozart, J. Strauss figlio, Bizet, Ravel, P. Daniele

Venerdì 28 novembre

INVITO ALLA DANZA

Alessandro Simoni, pianista

Musiche di Liszt, Cajkovskij-Pletnev, Skrjabin, Stravinskij

Venerdì 5 dicembre

CHOPINEIDE

Giancarlo Grande, pianista

Vincitore del “Maggio del Pianoforte” 2024

Musiche di Chopin, J. Strauss figlio

Venerdì 12 dicembre

UNA NOTTE ALL’OPERA

Loredana Brigandì, pianista

Trascrizioni da musiche di Händel, Rossini, Gounod, Cajkovskij, Wagner

Venerdì 19 dicembre

Racconti di Musica #4

MAESTRO SARÀ LEI!

… i tormenti del giovane Gershwin

Fiorenzo Pascalucci, pianista

Enzo Salomone, recitante

Musiche di Gershwin, Ravel, Debussy e un pizzico di Schoenberg