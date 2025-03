A partire dal 13 marzo sarà disponibile in tutte le librerie e negli store digitali “Per cento e mille strade (la straordinaria storia de La vita è adesso)”, una pubblicazione curata dalla Readaction di Michele Caccamo. Il volume rappresenta un omaggio appassionato al cosiddetto “disco dei record”: La vita è adesso di Claudio Baglioni, che con circa cinque milioni di copie vendute rimane l’album più acquistato nella storia della musica italiana. Non una semplice celebrazione, ma una vera e propria festa, arricchita dal contributo di numerosi amici e protagonisti del panorama musicale e culturale che, nel corso della stesura, si sono uniti al progetto. Tra questi: Celso Valli, Phil Palmer, Walter Savelli, Fabio Martini, Gerlando Fabio Sorrentino, Andrea Aloisi, Massimo Sorrentino, Francesco Ruoppolo, Sabrina Brizzolari, Gianluca Sorrentino e molti altri. Ad impreziosire ulteriormente il libro, i racconti di Ivan Fedele, attore, autore e docente, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a programmi televisivi come Made in Sud (Rai2), Domenica In (Rai1) e Fatti Unici (Rai2). Fedele ha anche calcato il palcoscenico teatrale con spettacoli come Troppo Napoletano e Sala d’attesa e si è distinto

nel panorama editoriale con pubblicazioni di successo, tra cui Non avrai altro dio all’infuori di Claudio e Mal comune e in mezzo Claudio. Il libro offre un’analisi approfondita dell’album attraverso i contributi di esperti, la rassegna stampa dell’epoca e il racconto di quel magico 1985, anno che ha segnato profondamente la musica italiana.

Presentazione ufficiale il 27 marzo allo SLASH+

L’uscita del volume sarà accompagnata da un evento speciale: il 27 marzo si terrà la presentazione ufficiale presso lo SLASH+ ORE 18,00, un momento di incontro e condivisione per tutti gli appassionati di musica e della straordinaria carriera di Claudio Baglioni. Un appuntamento imperdibile per chi desidera rivivere le emozioni di un capolavoro che ha segnato la storia della musica italiana e scoprire nuove prospettive su un disco che ancora oggi continua a ispirare generazioni di ascoltatori.