Dal 10 giugno arriva in radio “Eduardo”, il nuovo singolo di Alfina Scorza

“Allora tu rall’ stu core, rall ll’ammore iss’ s’a piglia ‘nnanz o’ re.” Forse non tutti conoscono la storia di Eduardo Scarpetta e del particolare episodio in cui decide di prendere con sé la donna che teneva in grembo il figlio di re Vittorio Emanuele. Un gesto che diventa metafora di un amore audace, scomodo, eppure pieno di dignità. La storia, raccontata sotto forma di ballata, intensa ed immaginifica, è il pretesto di apertura di un concept album, la cui uscita di pubblicazione è prevista per il prossimo anno. Un album incentrato sull’amore, ma non quello da copertina: parlerà di attimi rubati, di desideri, di legami che segnano l’anima.

È la prima volta che la cantautrice si cimenta completamente su questa tematica, anche se qualcosa in questi anni si è già ascoltata, (se si pensa a pochi altri brani tra cui “Di rosso e sensualità” o all’ironica “Il Tanghero”), ogni traccia sarà un racconto, attraverso il quale l’ascoltatore può immaginare la scena in movimento e gli stati d’animo dei protagonisti. Loro, i protagonisti, non sono mai semplicemente vittime o carnefici, ma esseri umani in bilico tra passione, fragilità e desiderio. Si ride, si soffre, si sogna… e soprattutto si ama.

Il brano scritto a quattro mani dalla Scorza con il sassofonista-arrangiatore Gianmarco Santarpino, vanta la collaborazione di Ferruccio Spinetti (contrabbassista storico degli Avion Travel), Flaviano Braga (bandoneon), Stefano Sullo (chitarra), Francesco Curcio (cori) e il mastering di Gianni Blob per le edizioni Suoni dall’Italia con la direzione di Mariella Nava e Bit&Sound music.

Alfina Scorza è una cantautrice salernitana nota per la capacità di fondere tradizioni mediterranee con sonorità moderne e raffinate. Iniziando con lo studio del pianoforte classico da adolescente, si è poi avvicinata al jazz e alla musica latina, laureandosi con lode in Canto Jazz al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino. Premi e riconoscimenti come il Premio Bruno Lauzi e il Premio Bianca D’Aponte testimoniano il suo talento come compositrice e interprete.

Nel 2016, con la produzione artistica e arrangiamenti di Pasquale Curcio, pubblica il suo primo album, “Di rosso e sensualità”, un’opera che mescola pop, jazz e folk con influenze mediterranee. Ha partecipato a progetti internazionali come “Yayla” e si è esibita in Italia e all’estero, tra cui Giappone, Bulgaria e Hong Kong, portando live musica in vari contesti. È stata ospite del Club Tenco e ha collaborato con grandi artisti, tra cui Morgan e Noemi, presentando anche il suo secondo album, “Le lettere di Jo”, nel 2020, dedicato alle sfumature dell’universo femminile.

Nel 2022 ha firmato con Soundfly e nel 2023 ha sperimentato sonorità elettroniche con “Voglio”. Nel 2024 ha pubblicato “Serie Americana” ed è in fase di lavorazione del suo terzo album, anticipato dal brano “Eduardo”. Inoltre, fa parte dal 2017 di “Lucio Incontra Lucio” e dal 2022 insegna Canto Pop/Rock al Conservatorio di Benevento, portando avanti la sua esperienza e passione musicale alle nuove generazioni.