Maldestro torna con “Le chiavi di casa”, una ballata folk-pop che racconta memoria e resilienza

Antonio Prestieri, meglio conosciuto come MALDESTRO, torna a pubblicare nuova musica con nuovi testi, e lo fa con un brano che segna un ritorno alle origini della sua poetica cantautorale. “Le chiavi di casa”, in uscita giovedì 6 giugno per l’etichetta indipendente Arealive, è una ballata folk-pop che intreccia ricordi personali e universali, trasformando la malinconia in un inno di resistenza.

Prodotto artisticamente dallo stesso cantautore è stato registrato da Fabrizio Piccolo presso gli storici Auditorium Novecento di Napoli. “Le chiavi di casa” si presenta come una canzone intima e viscerale, dove le atmosfere acustiche si mescolano a un testo che scava nell’infanzia dell’artista.

Il brano, e tutto il suo repertorio, verrà presentato dal vivo il prossimo 08 luglio a Napoli in occasione del “Festival Insuperabili” presso Villa di Donato.

“Ho scritto e programmato questo nuovo lavoro tra le mura della mia casa d’infanzia. Un posto che non ha bisogno di spiegazioni, perché ti conosce prima ancora che tu impari a spiegarti. Da lì sono venute fuori canzoni e monologhi impastati di vita vissuta, radici, cicatrici, e verità. È stato come sempre: una montagna russa, un incontro di boxe, una carezza dopo l’amore. Una tempesta quieta. Un confronto con il mondo e con lo specchio. E forse, quelle chiavi, le abbiamo tutti da qualche parte in tasca.” – racconta Maldestro.

LA GENESI DEL PROGETTO

Per prepararsi alla scrittura del prossimo album, Maldestro ha scelto di trascorrere diverse settimane nella sua casa d’infanzia, ripercorrendo i luoghi e le emozioni che hanno segnato la sua crescita. Un viaggio nel tempo che ha dato vita a musica e testi in cui memoria e presente si fondono.

“Tornare lì, dove tutto è cominciato, è stato come riavvolgere un nastro. Ho ritrovato odori, suoni e silenzi che credevo dimenticati. E in quelle stanze ho scritto alcune delle canzoni più sincere della mia carriera.”

L’ALBUM IN ARRIVO

“Le chiavi di casa” è il primo assaggio del nuovo album, previsto per fine 2025, che promette di essere il lavoro più personale e maturo dell’artista campano. Un disco che, tra folk, pop e suggestioni acustiche, esplorerà temi come l’appartenenza, il tempo che passa e la ricerca di autenticità.

BIO

Maldestro (alias di Antonio Prestieri, Napoli, 11 marzo 1985) è un cantautore, drammaturgo e regista italiano. Fin da piccolo si avvicina alla musica studiando pianoforte, ma è il teatro a conquistarlo durante l’adolescenza. Da quel momento si dedica anima e corpo alla scrittura, alla regia e alla scena, firmando oltre quindici opere e collezionando premi prestigiosi.Nel 2013 pubblica i primi brani, tra cui Sopra al tetto del comune e Dimmi come ti posso amare, che gli valgono riconoscimenti importanti come il Premio Ciampi, De André, SIAE, AFI, Palco Libero e Musicultura. Quei pezzi finiranno nel suo primo album, Non trovo le parole (2015), che arriva secondo alla Targa Tenco come miglior esordio. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con Canzone per Federica, classificandosi secondo tra le Nuove Proposte e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio Lunezia, il Premio Jannacci, il Premio Assomusica e il premio per il Miglior Videoclip. Nello stesso anno pubblica I muri di Berlino, il suo secondo album, contenente Abbi cura di te, brano inserito nella colonna sonora del film Beata ignoranza. Prodotto da arealive e distribuito Warner Music. Seguono Mia madre odia tutti gli uomini (2018), sempre prodotto da arealive e distribuito Warner Music, e EgoSistema (2020). Parallelamente, Maldestro si afferma sempre più nel teatro. Nel 2021 debutta al Teatro Bellini di Napoli con Io non sono pacifista, spettacolo ispirato alla vita di Gino Strada, scritto, diretto e interpretato da lui. Entra nel cast di Passione, spettacolo ideato da John Turturro, e dirige e interpreta Art di Yasmina Reza. Dal 2022 è parte di Dignità autonome di prostituzione, spettacolo ormai diventato cult con quasi un milione di spettatori all’attivo.Nel 2023 si affaccia anche alla televisione come opinionista nel programma di Rai 3 Avanti Popolo e lancia il suo primo podcast, Demons, un viaggio tra le ombre e le luci dell’animo umano con ospiti come Luigi De Magistris, Irma Testa, Jorit e Franco Ricciardi. Tra il 2023 e il 2024 si immerge in una nuova ricerca musicale, pubblicando sei singoli in napoletano. Nello stesso periodo, dà vita a Demons Live Show, un format innovativo che fonde teatro e podcast in un’esperienza unica, tra riflessione e spettacolo. Maldestro continua a muoversi tra musica, teatro e contenuti multimediali con uno stile inconfondibile: diretto, profondo e senza filtri.