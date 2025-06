Maggio della Musica: giovedì 12 giugno Giovanni Bertolazzi presenta “Ottantotto sfumature di Verdi” in Villa Pignatelli

Giuseppe Verdi e Franz Liszt sono due giganti del panorama classico. A metterli insieme sarà

Giovanni Bertolazzi, uno dei più titolati pianisti italiani di ultima generazione, con il suo recital

napoletano intitolato – in un gioco di parole – “Ottantotto sfumature di Verdi”. Il recital che il

pianista veronese presenta giovedì 12 giugno alle ore 20.00 nella prestigiosa sede di Villa

Pignatelli per l’ottavo appuntamento della stagione 2025 del Maggio della Musica celebra Liszt

con quattro parafrasi da altrettante opere verdiane prima della fatidica Sonata in Si minore.

Bertolazzi, talento purissimo, è oggi considerato su scala internazionale, e soprattutto in Ungheria,

uno specialista assodato del repertorio lisztiano.

Il concerto comincia con una serie vorticosa di parafrasi da concerto tratte da opere verdiane:

Ernani, poi il “Miserere” dal Trovatore, quindi la Danza Sacra e il duetto finale da Aida, prima del

Rigoletto finale. Le parafrasi di Liszt sono basate su celebri melodie tratte da popolari titoli

verdiani e rappresentano non solo una forma di omaggio nei confronti del melodramma italiano,

ma anche un’opportunità per Liszt di esplorare nuove possibilità tecniche ed espressive al

pianoforte.

La seconda parte del recital è dominata dalla Sonata in Si minore, sempre di Liszt. Scritta a Weimar

nel periodo 1852-53, la Sonata fu dedicata a Schumann. Qui, non diversamente da quanto avviene

nei concerti per pianoforte, il ripensamento del genere classico e dei suoi presupposti appare

segnato da uno spirito di radicale sperimentazione. L’ambiziosa volontà di superare gli schemi

della tradizione si concretizza in una composizione che si presenta come un unico, grande arco

musicale internamente articolato, dove le prerogative di coesione e organicità si fondono con

quelle di un’invenzione visionaria e affabulatoria.

(credit ph. Michele Maccarone)

Bio

Giovanni Bertolazzi

Si impone sulla scena internazionale vincendo il Secondo premio e cinque premi speciali al

prestigioso Concorso Internazionale “Franz Liszt” di Budapest.

In precedenza aveva ottenuto più di quaranta premi in concorsi internazionali, come il “Busoni” di

Bolzano, il “Thalberg” di Napoli, il “Premio Alkan” di Milano.

Nel 2022 viene premiato con il “Tabor Foundation Award” al Verbier Festival e nel 2023 riceve il

Premio Internazionale “Donna Guglielmina Durini Litta” a Milano. Tra gli eventi salienti della sua

carriera vi sono i concerti con la Hungarian Philharmonic, l’Orchestra del Maggio Musicale

Fiorentino, la Kodály Philharmonic, l’;Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia, l’Orchestra del

Teatro Massimo Bellini di Catania, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra del Teatro Nazionale

dell’Opera e del Balletto di Tirana. Si esibisce in importanti sedi e per prestigiose organizzazioni

musicali tra cui Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, Società del Quartetto di Milano,

Teatro La Fenice di Venezia, Palazzo del Quirinale a Roma, Bologna Festival, “F. Liszt” Academy of

Music e “F. Liszt” Memorial Museum a Budapest, National Liberal Club a Londra, Teatro Nazionale

dell’Opera di Tirana, Verbier Festival, Castleton Festival Theatre House (Virginia, USA).

È stato il protagonista della presentazione del pianoforte da concerto più lungo al mondo, il

Borgato Grand Prix 333, sul quale ha registrato due album con musiche di Liszt premiati dalla

critica internazionale con la nomination agli “International Classical Music Awards”.

I suoi concerti e i suoi dischi vengono diffusi da Radio France Musique, Bartók Rádió, Rai Radio3,

Radio Romania Muzical. Inoltre, la trasmissione “Mestiere Teatro” di Paolo Gavazzeni su Sky

Classica HD gli ha dedicato una puntata. Il critico Bryce Morrison ha scritto di lui: «Bertolazzi ha

una forza comunicativa e una delicatezza poetica che catturano l’attenzione».

Nato a Verona nel 1998, si è avvicinato al pianoforte da bambino. Dopo essersi brillantemente

diplomato al Conservatorio di Venezia sotto la guida di Massimo Somenzi, ha proseguito gli studi

presso il Conservatorio di Catania con Epifanio Comis, laureandosi con lode. È titolare di una

cattedra di Pianoforte principale presso il Conservatorio di Ferrara. Dal 2023 tiene Masterclass

presso l’Università di Debrecen (Ungheria), in occasione della YMSA – Young Musicians’ Summer

Academy. Nel 2024 è stato insignito del “Liszt Ferenc International Grand Prix Du Disque” dalla

Società Liszt di Budapest per le sue registrazioni lisztiane.



Prossimo appuntamento

Villa Pignatelli – Giovedì 19 giugno, ore 20.00

ECHI DELLE RADICI

Tommaso Lonquich, clarinetto

Vincent Lhermet, fisarmonica

Musiche di CPE Bach, Schumann, Bartok, Gershwin, Bloch, Piazzolla