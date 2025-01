Il Trianon Viviani celebra Mario Merola con il docufilm “Il Re di Napoli”

Napoli – Il Teatro Trianon Viviani di Forcella ospiterà giovedì 16 gennaio, alle ore 21, l’anteprima del docufilm “Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola”, diretto da Massimo Ferrari. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, promette di regalare un emozionante viaggio nella vita e nell’arte di una delle figure più iconiche della scena musicale e teatrale napoletana.

L’omaggio a Merola, che nel 1959 esordì proprio sul palco del Trianon vincendo un concorso per voci nuove con la canzone “Senza guapparia”, si arricchisce di preziose testimonianze e materiali d’archivio inediti. Il documentario offre un ritratto a tutto tondo del “Re della sceneggiata”, avvalendosi dei contributi di artisti come Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Marisa Laurito e Maurizio de Giovanni, oltre a quelli dei figli di Merola, Francesco, Roberto e Loredana. I loro ricordi personali e le loro riflessioni delineano un lascito artistico che continua a influenzare la cultura napoletana e non solo.

«Mario Merola è stato un grande artista e un grande personaggio», afferma il regista Massimo Ferrari. «Raccontarlo significa entrare nel suo mondo e in ciò che ha rappresentato per un intero popolo, non solo a Napoli ma anche tra le comunità napoletane sparse nel mondo, dagli Stati Uniti all’Australia. Grazie a lui, la sceneggiata – genere nato nei primi anni del Novecento – ha conosciuto una rinascita e raggiunto vette di popolarità impensabili».

Il docufilm, della durata di 90 minuti, è prodotto da Big Sur in collaborazione con Rai Documentari e Mad Entertainment. Si ispira al libro “Napoli solo andata… Il mio lungo viaggio”, scritto da Mario Merola insieme a Geo Nocchetti, e vede Ferrari firmare la sceneggiatura con Luciano Stella. La fotografia è curata da Fabio Lanciotti, mentre le musiche originali sono di Vincenzo Foniciello.

Con questo docufilm, il Trianon Viviani non solo celebra Mario Merola, ma rinnova il suo impegno nel valorizzare il patrimonio culturale napoletano, rendendo omaggio a un artista che ha saputo raccontare con passione e autenticità l’anima di Napoli al mondo intero.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Per informazioni, è possibile contattare il botteghino del Trianon Viviani ai seguenti recapiti: telefono 081 0128663, email [email protected]. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30.