TRIANON VIVIANI, LA “REUNION” DI ISA DANIELI E PATRIZIO TRAMPETTI

Con “Il falso incidente”, i due artisti di nuovo insieme, dopo mezzo secolo

In scena con Jennà Romano, la storia personale diventa racconto generazionale tra musica e teatro

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre nel teatro della Canzone napoletana

immagine PATRIZIO TRAMPETTI, ISA DANIELI e JENNA’ ROMANO in “Un falso incidente” TRIANON VIVIANI – teatro della Canzone napoletana LIVE IN NAPOLI, stagione teatrale 2024 | 25 venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre 2024Al Trianon Viviani, Isa Danieli e Patrizio Trampetti tornano a condividere la scena, dopo cinquant’anni, con “Un falso incidente”.

Quinto titolo della stagione teatrale Live in Napoli, curata da Marisa Laurito, questo spettacolo musicale sarà rappresentato, nel teatro della Canzone napoletana. venerdì 8 novembre, alle 21, con repliche sabato 9, alle 21, e domenica 10 novembre, alle 18.

Un falso incidente è stato scritto dallo stesso Trampetti, che firma anche la regia, assieme a Gennaro Romano e Fabio Pisano, con l’allestimento di Harmonia produzione.

Il titolo riprende un verso di Un giorno credi, la popolare canzone che l’artista scrisse per Eduardo Bennato con l’orchestrazione di Roberto De Simone.

In Un falso incidente Trampetti intreccia il suo racconto personale con la storia di una generazione segnata da sogni e conflitti. L’esponente del folk revival e fondatore della Nccp racconta il mondo piccolo che ha costruito attorno a sé, nel corso degli anni, popolato di rimpianti per quello che avrebbe voluto fare e non ha fatto.

Con questo testo teatrale Trampetti ripercorre così la sua vita artistica attraverso uno scambio epistolare con Isa Danieli, che gli mostra – sotto una luce diversa – il percorso compiuto, intrecciando figure iconiche come quelle dei maestri Eduardo e De Simone.

Le musiche dal vivo di Jennà Romano, leader dei Letti sfatti, fondono strumenti della tradizione etnica con sonorità psichedeliche degli anni ‘70.

«Ci lasciammo in un appiccico famoso quasi cinquant’anni fa, in quella Gatta Cenerentola che in tanti ancòra ricordano», spiega Isa Danieli. «Fu un vero incidente – le fa eco il compagno di lavoro ritrovato – che svelerò durante lo spettacolo.»

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Il teatro della Canzone napoletana ringrazia Mister Bio wine per la collaborazione.

biglietti per Un falso incidente e ultimi abbonamenti alla stagione 2024|25

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e nei giorni festivi, dalle 10 alle 13:30.

Telefono 081 0128663, email [email protected]

È ancòra possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione 2024 | 25 del teatro della Canzone napoletana. Per il periodo ottobre–dicembre sono disponibili – negli stessi canali di vendita e anche presso le prevendite autorizzate – due tipologie di sottoscrizioni: per quattro spettacoli musicali o sei concerti, a partire da 75 €.

Sito istituzionale www.teatrotrianon.org