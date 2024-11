DOMENICA 24 NOVEMBRE SUL PALCO DEL TEATRO BOLIVAR ARRIVANO LE NOTE DI ISABELLA TURSO CON IL LIVE “NIGHTFALL PIANO PIANO TOUR”

La guest star della serata sarà la giornalista, scrittrice e conduttrice Valeria Saggese che, nel ruolo di storyteller, enfatizzerà ancor di più il tema della notte

Domenica 24 novembre, alle ore 19.30, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, la pianista e compositrice Isabella Turso sarà in concerto con “Nightfall Piano Piano Tour”, all’insegna dell’ecosostenibilità. L’artista presenterà al pubblico il nuovo album “Nocturne”, attualmente disponibile in digitale e presente su supporto compact disc, unitamente a brani del suo repertorio. L’appuntamento vede la partecipazione straordinaria della giornalista, scrittrice e conduttrice radio e tv Valeria Saggese , che durante la serata farà da storyteller del concerto. La musica di Isabella, unita alle parole di Valeria, creerà un connubio unico tra musica e poesia, enfatizzando ancora di più il tema del concerto: la notte.

«Lo spettacolo, così come il mio ultimo album intitolato “Nocturne” – racconta Isabella Turso – trae ispirazione dalla magia della notte e dall’atmosfera onirica e sospesa del sogno. Il pubblico viaggerà idealmente attraverso le varie fasi della notte, dal tramonto all’alba. Percorreremo quattro fasi: si parte con la Sera e le sue atmosfere rilassanti, momenti di incontri, aperitivi, racconti, ninne nanne e tramonti. Si prosegue con l’Imbrunire, quella luce timida che sta per esaurirsi e che ci porta altri colori: è il momento del ballo, della movida, degli incontri fugaci. La terza fase, quella più onirica, è la Notte fonda, con la luna e le stelle, i sogni, i mondi lontani, le anime vaganti. La quarta ed ultima fase è pervasa da quella luce decisa che filtra da ogni fessura: è la prima luce dell’Alba. La ripartenza, la rinascita, una nuova avventura.»

Sarà un’esperienza sensoriale, quindi, caratterizzata sia dalle nuove composizioni al pianoforte sia dalla profonda sensibilità dell’artista verso la sostenibilità ambientale, offrendo un racconto fatto di suoni, immagini e arte contemporanea. Attraverso la selezione accurata dei luoghi, Isabella mira non solo a offrire esperienze musicali coinvolgenti, ma anche a sensibilizzare alla cura e al rispetto dell’ambiente circostante, che è naturale amplificatore di emozioni. Accanto a lei sul palco il produttore e polistrumentista Ludovico Clemente, rinomato per la sua capacità di fondere con grande sensibilità e raffinatezza strumenti tradizionali e tecniche e tecnologie all’avanguardia. L’atmosfera dei concerti sarà particolarmente suggestiva anche grazie al contributo di visual concept dell’artista trentino di fama internazionale Stefano Cagol e alle luci di particolare impatto visivo.

TOUR:

Durante il tour, Isabella indosserà gli abiti esclusivi realizzati dalla fashion designer Eleonora Lastrucci e ha scelto di viaggiare esclusivamente su un’auto elettrica, gentilmente messa a disposizione dalla concessionaria Kia Seven Car di Verona, dimostrando un impegno tangibile verso la riduzione dell’impatto ambientale. L’auto elettrica in questo contesto non è servita solo come un mezzo di trasporto, ma è anche il luogo in cui sono stati realizzati gli episodi del “Nightfall Podcast, on the road with Isabella Turso”, disponibile su Spotify a questo link:

https://open.spotify.com/show/2FtND4TfoEKuZ9ihQY3yqk?si=75424227139b4a9f

ALBUM:

L’album “Nocturne” è pubblicato da Bluebelldisc ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali https://isabellaturso.lnk.to/Nocturne e in compact disc https://www.bluebelldiscmusic.it/product/nocturne/. Racchiude otto composizioni inedite di carattere romantico e sognante interamente scritte da Isabella Turso e prodotte da Ludovico Clemente. È un’ode alla riflessione, all’indagine solitaria e al potere della creatività nel silenzio e nella dimensione onirica notturna. Tra le composizioni dell’album spicca “Nightfall”, brano in cui la pianista collabora con la violoncellista cino-americana di fama mondiale Tina Guo, conosciuta per le sue interpretazioni e produzioni di temi per il compositore premio Oscar Hans Zimmer. Altro featuring presente nell’album è quello con il chitarrista classico Luca Nobis per il brano “Rêverie”. All’interno del disco ci sono anche le composizioni “Café Terrace at Night”, ispirata all’omonimo quadro di Vincent van Gogh, “Amanda’s Theme”, dedicata “ai grandi cuori liberi di tutte le donne del mondo” e la ninna nanna per i bambini afflitti dalle guerre “Lullafly”. Il CD è abbinato al profumo “Nocturne”, realizzato dalla Maître Parfumeur e compositrice di fragranze pratese Alice Rita Giugni. Il profumo d’ambiente è cruelty free, vegano e artigianale, con note naturali made in Italy.

ISABELLA TURSO:

Artista poliedrica che ha sempre mantenuto fede ai suoi principi artistici e alla sua profonda capacità di tradurre la sua visione in musica, Isabella Turso è nota come una delle compositrici più rappresentative della contemporary classical music. La sua versatilità musicale spazia dalla musica classica al jazz, rock, pop e rap, trasmettendo con maestria la sua ispirazione artistica senza comprometterne l’integrità. Ha attualmente all’attivo quattro album da solista (“All Light“, “Big Break“, “Omaggio a Donaggio” e il nuovo “Nocturne”) e due in collaborazione con altri artisti: “Variazioni” con il rapper Dargen D’Amico (2017) e “The Never Ending Now” con il poeta californiano IN-Q (2024).

VALERIA SAGGESE:

Giornalista musicale, scrittrice e conduttrice radio e tv. Autrice di programmi radiofonici, Valeria Saggese ha scritto e diretto lo spettacolo teatrale “Sospesi. Il grido silenzioso degli artisti”. Per la casa editrice Minimum Fax ha pubblicato il libro “Parlesia. La lingua segreta della musica napoletana” con prefazione di Gino Castaldo. Ha tenuto seminari di storia e semiotica della musica in diversi atenei, tra cui: l’università Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’Università degli Studi di Torino. È direttrice artistica della rassegna culturale “il suono delle parole” che si tiene a Roma tra il Colosseo e l’Alexanderplatz jazz club.