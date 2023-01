Da giovedì 5 gennaio: Massimo Di Michele porta in scena “La nuova tonaca di Dio (God’s new frock)”

Massimo Di Michele porta in scena il testo della drammaturga inglese, che, con caustica ironia, re-intreccia l’atavica trama della storia più antica del mondo

Perché la Storia e la Società c’insegnano a essere, inequivocabilmente, uomini oppure donne? Chi ha mai stabilito così nette distinzioni tra i sessi e cosa di più appropriato si applica a ciascuno di essi? È questo la domanda e il punto di partenza del monologo La nuova tonaca di Dio (God’s new frock) di Jo Clifford, che Massimo Di Michele, anche interprete, porta in scena, da giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 15), al Teatro Elicantropo di Napoli.

L’allestimento, presentato da Artisti Associati Centro di Produzione Teatrale, si avvale della traduzione di Lorenzo Stefano Borgotallo, con i costumi a cura di Alessandro Lai e la scrittura gestuale di Dario La Ferla.

L’autrice, con caustica ironia, re-intreccia l’atavica trama della storia più antica del mondo: la nascita del creato. Ma non è esattamente la Genesi che ci è stata raccontata tra gli incensi di una messa, piuttosto, la percezione confusa e surreale che Clifford da bambino ha del racconto biblico.

È il perplesso racconto di un Dio che, puntino solo e annoiato perso nel nulla cosmico, crea il mondo con fare da principiante, modellando un uomo dal fango, come fosse un piattino o una tazzina, e creando, poi, Eva, per alleviare la solitudine di Adamo.

Stabilisce, una volta cacciati i due dal giardino dell’Eden, che l’uomo dovrà lavorare la terra col sudore della fronte e la donna dovrà partorire con dolore. È la storia di come Dio voglia che l’essere umano sia maschio o femmina, e che tutto quello nel mezzo, invece, non esista.

E che buffo, agli occhi di un bambino, sentire questa stessa storia, che insegna agli uomini a fare gli uomini e alle donne a fare le donne, pronunciata da un prete in tonaca lunga, che sembra proprio una lunga sottoveste. Ma questa storia, in fin dei conti, non è tanto buffa.

La narrazione segue un percorso ascendente, che culmina nell’iconoclastica accusa a Dio. A ben guardare, la condanna sembra rivolgersi non tanto a Dio nella sua natura spirituale, ma alla visione di Dio che le religioni hanno ideato, alla natura secolare delle sue chiese che lo interpretano alla luce di logiche terrene e parziali. Le “tonache” di Dio che scambiano i propri pensieri per la voce del Signore.

Il testo, si chiude con una benedizione che non è tanto la fine di un percorso ma un richiamo al principio, prima che fosse corrotto dalle religioni storiche. Se esiste un peccato originale, esiste ancor prima una benedizione originale, che è lo spirito puro del Divino, dell’Essere. Ma quanto questo divino è frutto dell’uomo stesso? L’opera di creazione in cui l’uomo è co-protagonista non è mai finita, ma continua ogni giorno.

La nuova tonaca di Dio (God’s new frock) di Jo Clifford

5>15 gennaio 2023 – Teatro Elicantropo di Napoli, Vico Gerolomini 3

Inizio delle rappresentazioni ore 21.00 (dal giovedì al sabato), ore 18.00 (giovedì 6 e domenica)

Info e prenotazioni al 3491925942 (mattina), 081296640 (pomeriggio)web www.teatroelicantropo.com

5>15 gennaio 2023

Napoli, Teatro Elicantropo

Artisti Associati Centro di Produzione Teatrale

direzione artistica Walter Mramor

presenta

La nuova tonaca di Dio (God’s new frock)

di Jo Clifford, traduzione Lorenzo Stefano Borgotallo

diretto e interpretato da Massimo Di Michele

costumi Alessandro Lai

scrittura gestuale Dario La Ferla

Jo Clifford

E’ uno scrittore, artista, poeta e insegnante con sede a Edimburgo. È autrice di circa 80 opere teatrali, molte delle quali sono state tradotte in varie lingue e rappresentate in tutto il mondo. Il suo passaggio da John a Jo le ha permesso di diventare un’attrice e performer. Recentemente ha eseguito il suo Gospel According to Jesus Queen of Heaven a San Paolo poco prima del lockdown.

La sua traduzione di Life is a Dream doveva essere ripresa dal Lyceum a maggio; la traduzione finlandese del suo Wuthering Heights è andata in scena a Helsinki; e la sua Light in the Village (in una traduzione in urdu) doveva debuttare a Karachi a luglio.

Attualmente sta lavorando a un pezzo danzato/parlato con la ballerina Skye Reynolds; e a The Not So Ugly Duckling con l’attrice e scrittrice Maria MacDonell.

Massimo Di Michele

Massimo Di Michele si forma presso il Piccolo Teatro di Milano diretto da Giorgio Strehler. Frequenta il corso di perfezionamento Santa Cristina diretto da Luca Ronconi.

Lavora e si forma con numerosi registi tra i quali: Luca Ronconi, Elena Bucci, Marco Sgrosso, Pippo Del Bono, Emma Dante, Giuseppe Tornatore, Tonino Conte, Marco Carniti, Lorenzo Salveti, K. Zanussi, Patrick Rossi Gastaldi, Marco Bernardi, Stefano Pagin, Virgilio Sieni e Paolo Sorrentino.

Vince il Premio Wanda Capodaglio e il Premio “Istrio” nel 1992. Inizia la sua carriera registica con “Il funerale del padrone” di Dario Fo, seguono “Affettati all’italiana” di Francesco Ghiaccio, “Studio su Medea-Black” di Michel Azama, “Quel silenzio pieno di voci (Studio su Pasolini)”, “Il bello degli animali è che ti vogliono bene senza chiedere niente” di Rodrigo Garcìa, “Orgia” di Pierpaolo Pasolini, “Alexis” di Marguerite Yourcenar, “Di Terra” di Roberto Marinelli, “Bésame Macho” di Pedro Villora.

Nel 2014 dirige e interpreta “Faust-Marlowe-Burlesque” di Aldo Trionfo e Lorenzo Salveti. Nel 2017 come docente del Corso di Alta Formazione del Teatro di Roma/ Teatro Nazionale mette in scena con gli allievi “Il funerale del padrone” di Dario Fò.

Mette in scena tre produzioni targate Teatro di Roma: nel 2018 “Echoes” di Henry Naylor, “Una ragazzata” di Federica Sciarelli e “Felicità…tà…tà” uno sguardo su Achille Campanile. Dirige “Lisistrata” di Aristofane, saggio di Diploma dell’Accadamia d’Arte del Dramma Antico, nel 2019.

Nello stesso anno, infine, “Judith” di Howard Barker, Artisti Associati Gorizia-Trend Roma. Nel 2020 realizza, sempre per la rassegna Trend, al Belli di Roma, “The Early Bird” di Leo Butler.