CONTINUA DA DOMANI CON GLI APPUNTAMENTI DI “ANTICHI SCENARI” LA I EDIZIONE DELLA RASSEGNA “OFFICINE RIONE TERRA”

Il Festival di spettacoli itineranti è organizzato da ArtGarage per rivivere il Rione tra arte e cultura

Dopo il successo della giornata d’inaugurazione, da domani, e per tutto il fine settimana, prosegue la I edizione di “Officine Rione Terra”, il festival di spettacoli itineranti di musica, danza, teatro, artigianato, enogastronomia, mostre, laboratori ed incontri, promosso dal Comune di Pozzuoli e organizzato da ArtGarage, giunto ormai a vent’anni di attività. Il cartellone prevede eventi mirati a un pubblico trasversale nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli, per animare e valorizzare la sua natura in modo innovativo ed ecologico, secondo il modello europeo del site-specific, ancora poco diffuso in Italia. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.

I prossimi appuntamenti sono targati “Antichi Scenari”, la rassegna dell’associazione Luna Nova che gode della direzione artistica di Veronica Grossi:

20 luglio, ore 19.30

“Anime” della Compagnia Atacama – Rione Terra Piazza Centimolo (Festival Antichi Scenari) – Danza.

La Poesia del luogo in dialogo con la Poesia del corpo. La scrittura coreografica gioca con gli elementi architettonici, i livelli, i pieni e i vuoti, vicino-lontano. La forma dell’opera dipende direttamente dallo spazio in cui viene concepita e realizzata. Cinque danzatori, una cantante e due musicisti, un gruppo di Anime dimorano e attraversano lo spazio con la danza, il canto e la musica. Le musiche originali ed eseguite dal vivo, sono composte da Sergio De Vito.

21 luglio, ore 19.00

“Il Talismano della felicità” di Collettivo Lunazione– Rione Terra Piazza Centimolo (Festival Antichi Scenari) – Prosa.

Un atto unico che unisce la passione culinaria e l’imperdibile esperienza dell’ascolto in cuffia. Due monologhi e una radio che autonomamente decide cosa fare ascoltare e perché: un podcast? Un programma di cucina? O il flusso di pensieri delle protagoniste che, misteriosamente, questa radio riesce a captare e trasmettere? Il pubblico è l’invitato speciale che condivide con le cuoche-attrici palcoscenico e portate, pensieri e fatiche di due vite arrivate al limite della sopportazione.

22 luglio, ore 19.30

“Mandolin Blues” Concerto di Lino Muoio in Trio a seguire Jam Session Musicale (Festival Antichi Scenari).

Il suono del mandolino rivive nell’esperienza di Lino Muoio e del suo trio, capace di rendere il mandolino, strumento simbolo della tradizione partenopea, un mezzo espressivo capace di esplorare le sonorità del blues. Una serata evento imperdibile per gli amanti della musica e delle contaminazioni artistiche, frutto dell’encomiabile lavoro di un’artista dall’esperienza più che ventennale quale è Lino Muoio.

23 luglio, ore 19.00

“Forse sì, forse no” Compagnia Akerusia Danza. Ore 22.00 “Amaranta Swing” (chitarra, mandolino e voce).