Successo per la 25° edizione del Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti

Emozioni e sorprese per il venticinquesimo Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti, la sera del primo gennaio al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli. Le note di The Sound of Music di Richard Rodgers in una veste sinfonica ricca di tutti i colori di Broadway sono state coronate sul finire della prima parte dall’irruzione improvvisa di una giovane e straordinaria ballerina accorsa sotto il palco, Lorenza Maio, che si è rivelata poi essere non solo una provetta danzatrice ma anche uno dei violini dell’Orchestra, entrando nella fila per l’esecuzione delle ultime battute. Subito calorosi applausi, seguiti da Un Bel Danubio Blu restituito a tutta la sua eleganza viennese dalla sensibile direzione di Luigi De Filippi; poi è stata la volta della brillante Farandole di Bizet e quindi di un’esecuzione delle Danze rumene di Bartók in cui De Filippi ha potuto mostrare accanto alle doti di direttore anche quelle di violinista di gran classe. Sono tornate le note avvolgenti di Sound of Music e di nuovo la giovane violinista-ballerina è stata rapita dalla danza tra le braccia del giovane Mirko Melandri.

La seconda parte del concerto è iniziata con Naomi Rivieccio, talento vocale unico nella sua capacità di spaziare dal lirico al pop. Naomi ha conquistato la platea con un’esplosiva versione di Mamma Knows Best seguita dal rap velocissimo di Look At Me Now di Chris Brown, per poi trasformarsi – dopo un altro pizzico di Vienna con Liebesleid e Liebesfreud di Kreisler – nella Violetta di Verdi e infine in una travolgente Cicerenella, sostenuta dall’originale versione orchestrale di Luigi De Filippi. Crescendo di virtuosismo orchestrale culminato con il Tritsch-Tratsch di Strauss e il Can Can di Offenbach e tripudio finale di applausi: immancabili i bis con il pubblico entusiasta a battere le mani prima su Radetzky e poi sul nostro Surdato ‘nnammurato… ‘Tutti insieme appassionatamente’: così, alludendo al film con la musica di Rodgers, il M. Gaetano Russo (direttore artistico della NOS) ha salutato la felice serata.

INFO: 081.2535984 – [email protected] www.nuovaorchestrascarlatti.it