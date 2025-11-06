Video

Zootecnica: nel bolognese il premio ‘Allevamento al Femminile’ di Zoetis Italia

by Adnkronos
Rossella Pedicone, Emanuela Sorgia, Alberta Rabitti. Sono loro a vincere la prima edizione del ‘Premio Allevamento al Femminile’ di Zoetis Italia. Obiettivo del progetto: dare visibilità e risonanza a storie, progetti e percorsi che stanno contribuendo a trasformare il settore zootecnico italiano in una direzione sempre più inclusiva, sostenibile e innovativa. ‘Allevamento al Femminile’, è stato avviato da Zoetis Italia nel 2024 con l’intento di mettere al centro il talento delle persone che ogni giorno, con il proprio lavoro, contribuiscono a prendersi cura della salute degli animali.

