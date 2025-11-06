Video

Zohran Mamdani: anatomia di una vittoria socialista

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

A 34 anni, il primo sindaco musulmano di New York ha battuto Andrew Cuomo con 40.000 volontari, milioni di visualizzazioni su TikTok e un programma radicale: bus gratuiti, affitti bloccati, salario a 30 dollari l’ora. Non importa se questo sia realizzabile, di sicuro decine di aspiranti presidenti, governatori e parlamentari stanno già correndo a creare campagne elettorali nello stesso stile.

Iscriviti e segui “Aggiungi contatto” anche su: 
YouTube (https://youtube.com/playlist?list=PLqUAdD1OW-6yP8m_bTA1fLHu60IdsGK2w&si=e3xAmG-jbj1XGaUu)  
Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/aggiungi-contatto/id1715454849)  
Spotify (https://open.spotify.com/show/3FVAJt48FigZsCTn155zzv)  
Amazon Music / Audible (https://music.amazon.com/podcasts/9ed4891a-b33c-4b05-b9ef-6288fcf3f159)  
adnkronos.com (https://www.adnkronos.com/speciali/aggiungi_contatto/)  
 
Musiche su licenza Machiavelli Music.  
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

Potrebbe interessarti

Zootecnica: Gatta (Unibo), ‘inclusione e sostenibilità nuovi valori...

Medicina: Carrieri (Siu), ‘urologo rilevante in malattie oncologiche...

Pichetto Fratin: “La nostra più grande miniera è...

Gava: “Target UE raggiunti con nove anni di...

Ecomondo, Arera: differenze territoriali ancora forti nella gestione...

Industria: ABB presenta a Frosinone l’interruttore aperto Sace...

Allargamento, la sfida geopolitica dell’Ue

Zootecnica: Lombardo (Zoetis), ‘Portiamo innovazione nella filiera’

Zootecnica: nel bolognese il premio ‘Allevamento al Femminile’...

Zootecnica: Lombardo (Zoetis), ‘Portiamo innovazione nella filiera’