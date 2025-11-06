Zohran Mamdani: anatomia di una vittoria socialista

A 34 anni, il primo sindaco musulmano di New York ha battuto Andrew Cuomo con 40.000 volontari, milioni di visualizzazioni su TikTok e un programma radicale: bus gratuiti, affitti bloccati, salario a 30 dollari l’ora. Non importa se questo sia realizzabile, di sicuro decine di aspiranti presidenti, governatori e parlamentari stanno già correndo a creare campagne elettorali nello stesso stile.

