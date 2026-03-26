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Zelensky, La Russia vuole attaccare la rete idrica

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Gli Stati Uniti hanno posto una condizione secondo cui l’Ucraina dovrà ritirare le sue truppe dal Donbas per ricevere garanzie di sicurezza. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con gli Stati Uniti concentrati sul conflitto con l’Iran, il presidente Donald Trump sta esercitando pressioni sull’Ucraina nel tentativo di porre una rapida fine alla guerra quadriennale scatenata dall’invasione russa del 2022, ha detto il presidente ucraino che nel suo discorso serale fa il punto della situazione.

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